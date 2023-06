Neymar y su novia hicieron un importante anuncio en redes, tras los rumores de infidelidad

Neymar y su novia Bruna Biancardi revelaron a través de sus redes sociales el sexo de su próximo después de una reunión que hicieron en su mansión de Río de Janeiro. Con este anuncio, la pareja despejó todo tipo de incertidumbre sobre los rumores de infidelidad que el jugador del PSG habría tenido con una joven influencer de 26 años en febrero de este año.

En el video, se ve a Davi Luca, el hijo de 11 años de Neymar de su primer matrimonio, que presiona un botón que lanza al aire un humo y serpentinas de color rosa y confirma que esperan una niña. Y, luego, los tres se funden en un hermoso abrazo. “Estábamos tan ansiosos por este momento... ¡No podemos esperar a conocerte en persona, hija! ¡Eres nuestro mayor regalo!”, el mensaje de Bruna que expresa toda su felicidad por su próxima maternidad.

Neymar le fue infiel a su novia y le pidió disculpas en las redes con un inédito posteo: “Me equivoqué”

Bru, hago esto por ustedes dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos... Todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo. Alcanzó a su familia, quien hoy es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad. Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo.