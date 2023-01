Novak Djokovic podría perderse los Masters 1000 de Indian Wells y Miami por no vacunarse

El serbio Novak Djokovic, quinto en el escalafón mundial de la ATP, no jugaría en marzo próximo tres torneos en los Estados Unidos debido a que ese país acaba de anunciar que prorroga la prohibición de entrada a los no vacunados hasta el próximo 10 de abril.



La noticia cambiaría los planes del exnúmero uno del mundo, quien en su momento decidió no vacunarse contra el Covid-19, consignó Mundo Deportivo.



Eso significa que Djokovic no podría jugar, nuevamente, los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, programados para el mes de marzo, y el serbio perdería la opción de sumar 2.000 valiosos puntos en su lucha con los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Nadal por el trono del tenis mundial.



En este inicio de 2023, todo parecía volver a la normalidad para Djokovic ya que, tras ser deportado hace un año de Australia por su negativa a vacunarse, esta vez ingresó al país oceánico sin problemas para disputar el torneo de Adelaida y el Open de Australia.