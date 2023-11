Obligado a ganar: qué resultados le servirán a Boca para clasificarse a la Libertadores 2024

Boca Juniors viajó a Mendoza obligado a ganarle esta noche a Godoy Cruz para mantener viva la esperanza de disputar la Copa Libertadores 2024. Es que, si no le gana al Tomba en el estadio Malvinas Argentinas (el match arrancará a las 21:30), quedará relegado a la Sudamericana ya que por más que algunos de los clasificados liberen cupos por ser campeones, el Xeneize quedará cuanto máximo en una séptima ubicación que lo privará de participar del principal certamen continental el año próximo.

Matemáticamente, Boca todavía aspira a quedarse con el cuarto lugar de la Tabla Anual que otorga un boleto para la Libertadores 2024. Para ubicarse en esa línea, además de ganar, tiene que esperar que Arsenal de Sarandí derrote a Rosario Central en primer turno (se medirán a partir de las 18 en Sarandí). Y, a la caída del Canalla, tendrá que añadirles los traspiés de Estudiantes (recibirá mañana a Lanús en La Plata) y San Lorenzo (hará lo propio este lunes contra Central Córdoba de Santiago del Estero).

Ahora bien, si los de Herrón ganan en Mendoza y quedan quintos o sextos en la Tabla Acumulada (según los resultados de Central, Estudiantes y San Lorenzo en la última fecha de la Copa de la Liga), todavía tendrán chances de clasificación. ¿Por qué? Es que si el Pincha se consagra campeón de la Copa Argentina ante Defensa y Justicia, disputará la Libertadores 2024 como ganador de dicho trofeo y no ocupará una plaza en la Acumulada. Pero Boca necesitaría una mano más: que el campeón de la actual Copa de la Liga sea uno de los equipos que terminó por encima de su línea. O sea, Central, Godoy Cruz, Talleres o... ¡River!

El Millonario tiene su cupo asegurado como campeón de la Liga Profesional 2023 y es muy probable que dispute los cuartos de final de la actual Copa de la Liga. En caso de que el cuadro dirigido por Martín Demichelis se quede con el título, entonces habilitará una plaza para la Libertadores a través de la Tabla Anual. Es decir que, con los puntajes de hoy, Estudiantes sería el beneficiado por estar quinto pero, si gana la Copa Argentina, habilitará al sexto (hoy San Lorenzo e hipotéticamente Boca).

En resumidas cuentas, Boca tendrá que ganarle sí o sí a Godoy Cruz en Mendoza para escalar uno, dos o hasta tres puestos en la Tabla Anual, y luego hacer fuerza por River (entre otros equipos) en los playoffs de la Copa de la Liga. Vaya paradoja, los de Núñez pueden terminar siendo el último as bajo la manga del Xeneize en su lucha por jugar la Libertadores 2024.

Juan Román Riquelme, entre otros temas, habló tras la eliminación en las semifinales de la Copa Argentina sobre la posibilidad de no jugar la Libertadores el año próximo: “Yo jugué mucho tiempo acá y hubo años que no jugamos la Libertadores. Siempre tenemos la ilusión de jugar. He disfrutado mucho, pero yo no escuchaba con tanta euforia como ahora nos estamos quedando afuera de la Copa”.