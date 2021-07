Odiaba el hockey, pero hoy brilla a nivel europeo

En toda gran historia hay un comienzo y no es la excepción en los deportistas, algunos comienzan su camino en un deporte porque lo aman, porque es su pasión pero otros lo hacen sin querer. Ese es el caso del catamarqueño Javier Guzmán que juega en el HC Bondeno de Italia.

En diálogo con el medio Pasión Chacarera, habló de su estadía en el Bondeno donde afirmó que pudo aportar su experiencia en el equipo italiano que llegó a lograr su objetivo de la permanencia en la divisional A que es la primera vez que juega el club.

Mediante fue pasando la nota, el catamarqueño fue contando sus inicios dentro de este deporte siendo una historia un tanto particular, "Yo comencé por mi hermana porque ella tenía que entrenar y en mi casa no había quién me cuide, me llevó con ella y ahí comencé".

Luego, confesó: "La verdad que no me gustaba nada el hockey pero bueno mi hermana me fue llevando con ella poeque tenía que cuidarme y así de a poco me fue gustando este deporte".

Lo que signifa hoy el hockey para él: "Hoy para mí el hockey es todo, no solo me dio satisfacciones deportivas sino que también me permitió conocer lugares que jamás hubiera imaginado conocer".

El momento en que tuvo que tomar una decisión: "Yo antes del hockey hacía fútbol y natación y llegó el momento en que en mi casa me dijeron que tenía que elegir un solo deporte porque ya era mucho. Yo puse en la balanza que el hockey me estaba comenzando a gustas y me estaba yendo bien así que me decidí por el hockey y natación y con el tiempo aposté solamente al hockey".