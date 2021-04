Oliva: "Este título es una revancha para mi carrera"

El pasado viernes, se realizó un festival de boxeo amateur en la provincia de Jujuy y hubo presentación de catamarqueños que se trajeron títulos interprovinciales. Uno de ellos fue Zacarias Oliva que no pudo combatir porque su rival no dio el peso y se quedó con su primer título.

En diálogo con el medio Botineros, dijo: "Me quedé con ganas de combatir pero bueno igual me voy contento porque tengo el título".

"Estoy contento porque los otros chicos también ganaron y dejaron bien representada a la provincia de Catamarca", siguió.

Estaba todo listo para la pelea: "Ya estaba listo, había calentado como hago siempre antes de cada pelea. Estaba peleando Torres y seguía yo y me avisaron que el rival no se presentó". Y agregó: "En la balanza él se había pasado por dos kilos pero los estaba bajando y decidió pelear por eso no sé por qué no se presentó".

Fue una revancha para él: "En la pelea pasada me quedé con un sabor amargo cuando peleé por el título provincial, terminó en empate y mucho me vieron como ganador. No me quedé, me salió esta oportunidad en Jujuy y bueno me quedé con el título. El boxeo da revancha".