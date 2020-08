Ordenaron detener al golfista "Pato" Cabrera por violar una orden de restricción

El fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Cristian Griffi, ordenó hoy la detención del golfista Ángel "Pato" Cabrera por presunta violación de las restricciones impuestas en la causa de violencia de género contra su expareja.



Cabrera, de 50 años, debía presentarse el viernes en el Ministerio Público Fiscal, no lo hizo, la justicia allanó su casa de la localidad de Villa Allende y el personal policial fue informado por el cuidador de que no estaba en el país.



El ganador del US Open 2007 y del prestigioso Masters de Augusta en 2009 se encuentra actualmente participando del torneo Bridgestone Championship en Estados Unidos.



Para salir del país, el golfista debía solicitar autorización judicial y, presuntamente, tampoco cumplió con ese requisito, informaron desde la justicia provincial.