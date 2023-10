Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan: "Para siempre"

El futbolista campeón del Mundo, Paulo Dybala, y la actriz y modelo, Oriana Sabatini, anunciaron que se van a casar.

Lo hicieron mediante su cuenta de Instagram, donde compartieron una foto en conjunto. Allí se puede ver a Oriana acostada en una cama y un primer plano de su mano con un anillo y la frase "Para siempre", con un emoji de un corazón. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ORIANA (@orianasabatini)

La pareja se conoció por esa misma red social. La modelo contó en varias ocasiones que, cuando él le escribió por primera vez, ella no sabía quién era. Luego "pegaron onda" y comenzaron formalmente su noviazgo en julio de 2018.

El año pasado, en una entrevista en canal América, Oriana había admitido que quería formar matrimonio: “Miro propuestas de casamiento por Internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase... yo espero a que él me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo”.