Óscar Córdoba, sin filtro: la explosiva declaración contra el plantel boquense y los lineamientos para Tevez

Óscar Córdoba dejó un gran recuerdo en Boca. Multicampeón con el Xeneize, el exarquero es palabra autorizada para referirse a temas del club. Este viernes, en medio de una fuerte interna entre los jugadores, el Consejo de Fútbol y el cuerpo técnico, el colombiano dio su opinión. Y fue muy duro.

“No me gustó mucho lo que vi en el partido con Santos (por la Copa Libertadores). Si los muchachos tienen la personalidad de ir y pararse de frente al Consejo de Fútbol, esa misma personalidad había que ponerla en el estadio”, afirmó Córdoba.

En una entrevista en ESPN, el colombiano continuó: “Uno pone cara allá en el verde césped y pone cara acá cuando tiene que reunirse con los directivos. Contra Santos vi un partido apático de los muchachos. ¿Se acuerdan de cuando fuimos a Palmeiras y Salvestrini nos mandó al psicólogo? Después fuimos, empatamos, le ganamos en los penales y fuimos a la final. Así es como uno planta cara, no hablando. Hablando somos todos valientes”.

El histórico exarquero del Xeneize y de la selección de Colombia también se refirió a la situación entre Carlos Tevez y Juan Román Riquelme. Su declaración hizo mucho ruido en el club. “El vicepresidente es Riquelme, el presidente del fútbol es él. Él tiene que pensar lo mejor para Boca. Y si lo mejor para Boca es que se quede Tevez, pues seguirá. Bajo unos lineamientos. Y si no le gusta, pues tendrá que irse, es así de sencillo. Boca está por encima de todos. Por encima de Riquelme, de Tevez, de Russo, de Ameal, de Angelici. Boca es Boca”.

Russo pasa por una situación compleja. Las críticas también lo incluyen a él, y desde ambos grupos: los jugadores y el Consejo lo miran con atención, preocupados por el funcionamiento de Boca. Sobre cómo debe actuar Russo ante esta situación, Córdoba aseguró: “Primero me sentaría con el Consejo, para saber lo que quieren. Si me vinieron a buscar en su momento, es porque confiaron en mí. Si ahora no están de acuerdo en cómo me estoy manejando, llegamos a un acuerdo y me voy. Paso al costado y sigo. Si estamos bien, listo, me encargo de alinear todo. Esto se arregla poniendo las cosas claras”.

Córdoba también tuvo una polémica declaración. “Cuando hay que agarrar del cogote a uno, se agarra del cogote y se arreglan las cosas. Disculpen, pero así somos nosotros. Se encierran en el baño, y 'venga que aquí arreglamos'. Así se solucionan las cosas, claro, no con chismes”, dijo.

Por último, el exarquero volvió a hablar sobre el plantel: “Un jugador de Boca nunca puede resignar el deseo a la batalla, de ir y jugar. Yo sentí un Boca resignado, que fue a meter un gol si Santos se lo permitía”.