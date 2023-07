Otra bomba en la Liga: Juanfer Quintero jugará en Racing

El domingo venía tranquilo. Hasta que la siesta se sacudió. Un bombazo desde Colombia despertó a todos. Juan Fernando Quintero será jugador de Racing. El zurdo, que brilló en River, dejará Junior y volverá a la Argentina pero para vestir la celeste y blanca de la Academia.

En silencio, Racing produjo una de las bombas del mercado de pases. Es que Quintero no estaba en la órbita de nadie. Sobre todo porque después de haberse ido de River el año pasado, el colombiano había manifestado que no vestiría otra camiseta en la Argentina que no fuera la banda roja.

Sin embargo, todo cambia. Y tras la gestión de los dirigentes de Racing, Quintero, que quedó libre de Junior, llegará al club de Avellaneda, donde firmará un contrato por 3 años.