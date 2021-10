Otra vez apareció Álvarez para el 2 a 0 de River sobre Boca

8M: Primera para Boca

Nicolás Orsini tuvo la primera chance para Boca tras quedar solo en área pero definió mordido y se fue cerca.

16M : Boca se queda con uno menos

El equipo "Xeneize" se quedó con uno menos por la roja a Marcos Rojo. Juega condicionado Boca ahora.

24M: Golazo de Álvarez

El volante.de River, Julián Álvarez, le robó una pelota a Campuzano, enganchó y le pegó desde afuera del área marcando un golazo.

42M: Buena jugada que terminó Álvarez

El lateral Miltón Casco robó una pelota en ataque y abrió para Simón que entró por derecha, la metió al área y Julián Álvarez la punteó para el segundo.

El superclásico tendrá su primera función oficial con público en dos años, y tanto River como Boca están altos y en ascenso en el Torneo 2021. Pero no sólo de los dos más grandes vive el domingo de la Liga Profesional de Fútbol: Racing vs. Estudiantes es otra propuesta importante, y hay dos más, Rosario Central vs. Argentinos y Gimnasia vs. Sarmiento.

Formaciones

River: Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Enzo Fernández o Agustín Palavecino o Brun o Santiago Simón, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Brian Romero o Matías Suárez, Julián Álvarez y Jorge Carrascal. DT: Marcelo Gallardo.

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Edwin Cardona; Cristián Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.