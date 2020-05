Pablo Pacman Corzo pide ayuda por una operación tras una tendinitis

El multicampeón nacional Pablo “Pacman” Corzo (18) deberá someterse a una operación en el sobrehueso del codo derecho, debido a una tendinitis que lo aqueja y necesita la colaboración de la gente del boxeo, para superar ese inconveniente.

Corzo, integrante del Seleccionado Argentino Amateur, titular en la categoría hasta 81 Kg; se preparaba para intervenir en el Preolímpico americano de boxeo, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a desarrollarse en el CENARD, en Buenos Aires, sufrió una lesión en el codo de su brazo derecho que le imposibilita moverse en el entrenamiento que lleva a cabo diariamente en su casa.

“Tenía una lesión pero no revestía gravedad, como no poder sacar las manos y ese tipo de cosas. Eso ocurría luego de un guanteo, pero después todos los días podía trabajar normal, el tema era que después del guanteo me dolía hasta el alma y ahora se agravó, no puedo hacer nada. Le pego a la bolsa, pero cuando impacta se murió el brazo y ahora empeoró aún más, capaz que voy caminando se traba el codo y me empieza a doler”, dijo a RING CATAMARCA, el joven púgil local.

“Me hice análisis, ecografía, radiografía y consulta del médico ya que no tengo obra social, gasté tres mil quinientos pesos. Además, también tengo que hacerme una transfusión me sacan sangre del brazo y me coloca en el codo, y de ahí tengo que hacer quince días de quinesia”, prosiguió.

Por otro lado, el “Pacman” hizo un llamado a la solidaridad: ”Le pido a mis amigos, a la gente amante del boxeo que me den una mano con este tema, porque la verdad que no me alcanza, como te conté recién: no tengo obra social y se encarece todo con esto de la salud. Tengo que pagar la consulta de nuevo, la transfusión y aparte se suma el kinesiólogo con las sesiones para pagar, es una locura como aumentó todo”.

El joven boxeador que viene siendo parte del seleccionado argentino está atravezando un mal momento y necesita de todos.