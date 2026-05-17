Para el infarto, en el último minuto, Belgrano le empató a Argentinos Juniors y hay alargue

La definición del Torneo Apertura 2026 entrará este domingo en uno de sus capítulos decisivos cuando Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba se enfrenten por la segunda semifinal de la competencia, en un partido que pondrá en juego mucho más que un simple resultado: el ganador avanzará a la gran final y se medirá frente a River Plate por el título de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará desde las 17:00 en el estadio Diego Armando Maradona, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escenario habitual de Argentinos Juniors y uno de los escenarios emblemáticos del fútbol argentino. La expectativa crece alrededor de un cruce que reunirá a dos equipos con aspiraciones concretas y caminos que los llevaron hasta una de las instancias más determinantes del campeonato.

La semifinal será transmitida en vivo para Argentina a través de ESPN Premium y TNT Sports, en una jornada que promete captar la atención de los hinchas de ambos clubes y de gran parte del ambiente futbolístico nacional.

Un partido decisivo rumbo a la final

El cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano aparece marcado por la importancia del contexto competitivo. Ya con River instalado en la definición, el encuentro de este domingo resolverá quién ocupará el segundo lugar en la final del Apertura.

Argentinos buscará hacer valer su localía en el estadio Diego Armando Maradona y apoyarse en un historial favorable frente al conjunto cordobés. El "Bicho" llega a esta instancia con la posibilidad de disputar una nueva final y con la intención de sostener la fortaleza mostrada en el torneo.

Belgrano, por su parte, intentará dar el golpe como visitante y continuar el camino que lo depositó entre los cuatro mejores equipos de la competencia. El "Pirata" afrontará un escenario exigente, pero con la expectativa de alcanzar una final que representaría un logro de enorme relevancia deportiva.

Las formaciones confirmadas

Los entrenadores ya tienen definidos los equipos que saldrán al campo de juego en uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Argentinos Juniors, dirigido por Nicolás Diez, formará con:

Brayan Cortés

Leandro Lozano

Francisco Álvarez

Román Riquelme

Sebastián Prieto

Alan Lescano

Federico Fattori

Nicolás Oroz

Hernán López Muñoz

Tomás Molina

Facundo Jainikoski o Iván Morales

El cuerpo técnico del conjunto de La Paternal apuesta a una estructura que combina presencia en la mitad de la cancha, movilidad ofensiva y alternativas en ataque para intentar desequilibrar a Belgrano en condición de local.

Por el lado de Belgrano de Córdoba, el equipo conducido por Ricardo Zielinski alineará a:

Thiago Cardozo

Leonardo Morales

Alexis Maldonado

Lisandro López

Adrián Spörle

Santiago Longo

Adrián Sánchez

Emiliano Rigoni

Lucas Zelarayán

Francisco González Metilli

Lucas Passerini

El conjunto cordobés buscará sostener el orden táctico y aprovechar la experiencia de varios de sus futbolistas en este tipo de instancias decisivas.

Autoridades y detalles del encuentro

La organización del partido también definió a las autoridades encargadas de controlar el desarrollo de la semifinal.

Los datos centrales del encuentro son los siguientes:

Estadio: Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona Horario: 17:00

17:00 Árbitro: Nazareno Arasa

Nazareno Arasa VAR: Lucas Novelli

Lucas Novelli Televisación: ESPN Premium y TNT Sports

La designación arbitral coloca a Nazareno Arasa como máxima autoridad dentro del campo de juego, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del sistema VAR para supervisar las acciones que requieran revisión tecnológica.

Argentinos y un antecedente favorable

En la previa del encuentro, Argentinos Juniors aparece con un dato estadístico que alimenta la confianza de sus hinchas: el equipo mantiene un historial positivo frente a Belgrano en enfrentamientos previos dentro de la Liga Profesional.

Ese antecedente suma un elemento más al análisis de una semifinal que tendrá múltiples factores en juego, entre ellos la localía del "Bicho", la presión propia de una definición y la ambición de ambos equipos por llegar a la final del campeonato.

Belgrano, mientras tanto, intentará romper esa tendencia y sostener el impulso competitivo que le permitió avanzar hasta esta instancia. El conjunto cordobés llega luego de haber conseguido una victoria en su compromiso anterior y buscará trasladar ese envión anímico al duelo en Buenos Aires.

La ilusión de llegar a la final

Con River aguardando rival, Argentinos Juniors y Belgrano afrontarán un partido atravesado por la tensión propia de las grandes definiciones. Cada detalle puede resultar determinante en un cruce donde el margen de error será mínimo y donde la recompensa aparece claramente definida: disputar la final del Apertura 2026.

La expectativa crece a medida que se acerca el inicio del encuentro y tanto el "Bicho" como el "Pirata" saben que tendrán por delante noventa minutos decisivos para intentar quedarse con uno de los lugares más codiciados del fútbol argentino en esta temporada.