Para el infarto, en el último minuto, Belgrano le empató a Argentinos Juniors y hay alargue

La definición del Torneo Apertura 2026 entrará este domingo en uno de sus capítulos decisivos cuando Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba se enfrenten por la segunda semifinal de la competencia, en un partido que pondrá en juego mucho más que un simple resultado: el ganador avanzará a la gran final y se medirá frente a River Plate por el título de la Liga Profesional.
El encuentro se disputará desde las 17:00 en el estadio Diego Armando Maradona, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escenario habitual de Argentinos Juniors y uno de los escenarios emblemáticos del fútbol argentino. La expectativa crece alrededor de un cruce que reunirá a dos equipos con aspiraciones concretas y caminos que los llevaron hasta una de las instancias más determinantes del campeonato.
La semifinal será transmitida en vivo para Argentina a través de ESPN Premium y TNT Sports, en una jornada que promete captar la atención de los hinchas de ambos clubes y de gran parte del ambiente futbolístico nacional.
Un partido decisivo rumbo a la final
El cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano aparece marcado por la importancia del contexto competitivo. Ya con River instalado en la definición, el encuentro de este domingo resolverá quién ocupará el segundo lugar en la final del Apertura.
Argentinos buscará hacer valer su localía en el estadio Diego Armando Maradona y apoyarse en un historial favorable frente al conjunto cordobés. El "Bicho" llega a esta instancia con la posibilidad de disputar una nueva final y con la intención de sostener la fortaleza mostrada en el torneo.
Belgrano, por su parte, intentará dar el golpe como visitante y continuar el camino que lo depositó entre los cuatro mejores equipos de la competencia. El "Pirata" afrontará un escenario exigente, pero con la expectativa de alcanzar una final que representaría un logro de enorme relevancia deportiva.
Las formaciones confirmadas
Los entrenadores ya tienen definidos los equipos que saldrán al campo de juego en uno de los encuentros más importantes de la temporada.
Argentinos Juniors, dirigido por Nicolás Diez, formará con:
- Brayan Cortés
- Leandro Lozano
- Francisco Álvarez
- Román Riquelme
- Sebastián Prieto
- Alan Lescano
- Federico Fattori
- Nicolás Oroz
- Hernán López Muñoz
- Tomás Molina
- Facundo Jainikoski o Iván Morales
El cuerpo técnico del conjunto de La Paternal apuesta a una estructura que combina presencia en la mitad de la cancha, movilidad ofensiva y alternativas en ataque para intentar desequilibrar a Belgrano en condición de local.
Por el lado de Belgrano de Córdoba, el equipo conducido por Ricardo Zielinski alineará a:
- Thiago Cardozo
- Leonardo Morales
- Alexis Maldonado
- Lisandro López
- Adrián Spörle
- Santiago Longo
- Adrián Sánchez
- Emiliano Rigoni
- Lucas Zelarayán
- Francisco González Metilli
- Lucas Passerini
El conjunto cordobés buscará sostener el orden táctico y aprovechar la experiencia de varios de sus futbolistas en este tipo de instancias decisivas.
Autoridades y detalles del encuentro
La organización del partido también definió a las autoridades encargadas de controlar el desarrollo de la semifinal.
Los datos centrales del encuentro son los siguientes:
- Estadio: Diego Armando Maradona
- Horario: 17:00
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Lucas Novelli
- Televisación: ESPN Premium y TNT Sports
La designación arbitral coloca a Nazareno Arasa como máxima autoridad dentro del campo de juego, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del sistema VAR para supervisar las acciones que requieran revisión tecnológica.
Argentinos y un antecedente favorable
En la previa del encuentro, Argentinos Juniors aparece con un dato estadístico que alimenta la confianza de sus hinchas: el equipo mantiene un historial positivo frente a Belgrano en enfrentamientos previos dentro de la Liga Profesional.
Ese antecedente suma un elemento más al análisis de una semifinal que tendrá múltiples factores en juego, entre ellos la localía del "Bicho", la presión propia de una definición y la ambición de ambos equipos por llegar a la final del campeonato.
Belgrano, mientras tanto, intentará romper esa tendencia y sostener el impulso competitivo que le permitió avanzar hasta esta instancia. El conjunto cordobés llega luego de haber conseguido una victoria en su compromiso anterior y buscará trasladar ese envión anímico al duelo en Buenos Aires.
La ilusión de llegar a la final
Con River aguardando rival, Argentinos Juniors y Belgrano afrontarán un partido atravesado por la tensión propia de las grandes definiciones. Cada detalle puede resultar determinante en un cruce donde el margen de error será mínimo y donde la recompensa aparece claramente definida: disputar la final del Apertura 2026.
La expectativa crece a medida que se acerca el inicio del encuentro y tanto el "Bicho" como el "Pirata" saben que tendrán por delante noventa minutos decisivos para intentar quedarse con uno de los lugares más codiciados del fútbol argentino en esta temporada.