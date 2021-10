Pasó la tercera fecha del torneo de fútbol femenino capitalino

El pasado fin de semana, se disputó la tercera fecha del torneo "Tu Capital" de Fútbol Femenino organizado por el Departamento de la disciplina dependiebte de la Liga Catamarqueña.

La jornada se jugó integramente en la cancha "Rafa Luna" del Club San Lorenzo de Alem y en total se disputaron siete encuentros donde se dieron resultados destacados.

Las que siguen a paso firme son las que hicieron de local, "Las Santas" de San Lorenzo que aplastó con un contundente 12 a 0 a Salta Central que sigue con cero unidades. En tanto que San Lorenzo es líder con puntaje perfecto.

En otro de los resultados destacados, Estudiantes de La Tablada logró su primer triunfo al vencer por 2 a 0 a San Isidrode Nueva Coneta que llegó hasta esta fecha a paso firme. Además, Vélez sumó una victoria por 1 a 0 por la no presentació de su rival, Juventud Unida de Santa Rosa.

Desde el Departamento, agradecieron al presidente de San Lorenzo de Alem, Luis Gallardo y a ka tesorera Mariela Romero, por abrir las puertas del club.

Resultados

Vélez Sarsfield 1 Vs Juventud 0 (No se prrsentó)

San Lorenzo 12 Vs Salta Central 0

Defensores del Norte 0 Vs Sarmiento 0

Parque Daza 5 Vs CAI Hullapima 0

San Isidro 0 Vs Estudiantes 2

Fiel 1 Vs Chacarita 0

Villa Cubas 1 Vs CAÍ Capital