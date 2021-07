Perdoná si te hice sentir mal: el ejemplar gesto de Luis Scola con una periodista tras sus respuestas en una entrevista

La derrota de la selección argentina de básquet por 118-110 ante Eslovenia en el debut de los Juegos Olímpicos fue un golpe duro para el plantel. Luis Scola no escondió el fastidio que le generó el rendimiento del equipo y su irritación fue visible cuando se paró ante las cámaras de TV Pública para brindar su análisis del partido.

La periodista Sofía Martínez, a cargo de la entrevista con el capitán albiceleste, bromeó sobre las respuestas secas que le dio el experimentado jugador en sus redes sociales. “La dura derrota de Argentina en básquet y la mía con Luis Scola”, publicó ella en su Instagram antes de compartir el video de la nota.

“¿Fue la defensa lo que falló hoy?”, le consultó. “118 puntos, 48 de un jugador, me parece bastante obvio que la defensa no estuvo en donde tiene que estar para ganar un partido en un Juego Olímpico”, le respondió Luifa. “¿Cómo ves al equipo?”, insistió ella. “Me parece bastante obvio también... Ahora mismo, mal. Hoy no estamos en un buen momento, no estamos jugando bien”, le aclaró.

Martínez buscó sacar el foco del partido: “Me imagino que hoy con la derrota es todo calentura, pero es tu quinto Juego Olímpico, es un debut, ¿en algún punto se disfruta al menos en la previa?”. Sin embargo, Scola no estaba de ánimo: “Me parece que no es el momento para esta pregunta, por ahí en un día entre medio de los partidos me preguntas y sí, pero ahora mismo no estoy pensando en eso...”.

“Si te sacude alguien, que sea Scola”, bromeó la cronista de TV Pública en sus redes sobre este hecho. Lo más sorprendente ocurrió horas más tarde también por redes sociales.

“Hola Sofía. Disculpá si mi frustración pareció que fue para vos. Tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era conmigo y con el equipo. Perdoná si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, incluidas las respuestas en la zona mixta”, le escribió Scola por mensaje privado a través de su cuenta oficial de Instagram.

Martínez, tras pedirle permiso, compartió las capturas del ejemplar gesto de Luifa: “Luis te agradezco este mensaje, no tenías necesidad y tiene un valor enorme. Para mí fue 100% aprendizaje. Si me das tu ok lo pongo también en las historias. Pero como digas, realmente este es el final del cuento”.

“Sé que no tenía necesidad, pero no me gustó como actué y quería decirtelo. Si querés ponerlo no hay problema, a mí solo me interesaba decírtelo. Lo que sí hacelo extensivo a tu grupo de trabajo, ellos también estaban ahí. Espero el próximo partido tener revancha y esta vez responder a la altura. Te mando un saludo y nos vemos pronto”, le explicó el capitán del combinado argentino.

A los 41 años, Scola está firmando su quinta presencia olímpica tras disputar Atenas 2004 (medalla dorada), Beijing 2008 (medalla de bronce), Londres 2012 (cuarto puesto) y Río de Janeiro 2016 (cuartos de final). Además, con las 23 unidades que anotó en el debut contra Eslovenia, Scola es el cuarto máximo anotador en la historia de los Juegos Olímpicos con 548 puntos detrás del brasileño Oscar Schmidt (1093), el australiano Andrew Gaze (789) y el español Pau Gasol (623).

La próxima cita para el equipo del Oveja Hernández será el jueves 29 de julio a las 9 de la mañana (hora Argentina) ante España. Luego, cerrará la fase de grupos contra Japón el 1° de agosto a las 1.40hs. Los dos primeros de cada zona accederán a cuartos de final y los dos mejores terceros.