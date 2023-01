Pergolini habló sobre Riquelme y Boca: "Tenemos visiones muy distintas"

Mario Pergolini dejó su cargo de vicepresidente de Boca en marzo de 2021. Su salida fue turbulenta por sus notables diferencias con Juan Román Riquelme. Todavía hoy el tema está en agenda. El conductor y empresario, de hecho, se refirió a esa situación en el programa de TN W: Ver y Rever, con la conducción de Nicolás Wiñazki.

“Riquelme no es un rival, no es un adversario. Representa mucho más que ser un ídolo del club. Yo estoy en contra de otras cosas, de las formas, de cómo se llevan adelante ciertos temas. No hay que perder oportunidades como no tener publicidad (en la camiseta). Uno no puede estar pensando en cómo construir su propio espacio. Tenemos visiones muy distintas sobre cómo llevar adelante un club”, reconoció el conductor y empresario.

“No sé qué va a pasar con Boca. Lo que veo es que están más preocupados en armar un espacio político que en armar un buen equipo o una buena economía, algo más grande de lo que tenemos. A mí me parece un poco vieja escuela (comparando con la clase política nacional)”, continuó.

Riquelme, Ameal y Pergolini compartieron la fórmula para las elecciones presidenciales de Boca en 2019. Sin embargo, en 2021 el conductor se fue de la dirigencia (Foto: NA).

“Nos faltó confianza uno con el otro. Él no llegó a confiar en mí, y en un punto lo que yo veía tampoco me daba demasiada confianza. Él es ídolo de Boca. Después vienen otros. Pero en el día a día son personalidades complicadas, que piensan en otras cosas”, afirmó sobre su relación con Riquelme.

Pergolini: “Las oposiciones no son malas, se ponen malas cuando te volvés malo”

“Las oposiciones no son malas. Se ponen malas cuando te volvés malo, cuando hacés cosas de malo. O fomentás la grieta. Yo no soy así, pero de ese lado (en referencia a la actual dirigencia de Boca) sí. No lo digo mal”, aseguró.

A pesar de las diferencias que lo separan con Román, admitió: “Boca está por arriba de todo, los dos deberíamos entender que todos debemos tener un objetivo en común, sea quien sea presidente. Lo mismo debería pasar en el país. Mis críticas hacia esta gestión, de la cual formé parte, es que podrían estar más unidos que diversificando”.

Sobre los temas que Pergolini considera errores de la actual dirigencia xeneize, dijo: “Perdieron oportunidades. Lo que se ha ganado en fútbol tapa muchas cosas. No puede ser que Boca desaproveche temas como la camiseta, el pantalón. Se gobierna como el viejo fútbol. No lo cierro, pero será difícil que estemos juntos otra vez. La gente del fútbol tiene sus manejos, sus formas, que no me agradan”.

En cuanto a la consulta sobre si sentía envidia por River, fue muy claro: “No. Es cíclico. Nosotros tuvimos esos diez años buenos. Son momentos. Es complicado el fútbol”.