Perú y Paraguay, primer duelo por un lugar en la semifinal

La Selección de Perú dirigida por el argentino Ricardo Gareca y el elenco de Paraguay conducido por su compatriota Eduardo Berizzo, se enfrentarán hoy en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa América. El encuentro se disputará a partir de las 18 en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y será televisado en directo por la señal deportiva de cable DirecTV Sports.

Ambos elencos arriban a esta instancia con la ilusión de clasificarse a las semifinales y el ganador de esta llave se cruzará en la próxima fase con Brasil o con Chile. El conjunto de Gareca llega a este cruce luego de haber sido escolta de Brasil en el Grupo B, mientras que el equipo de Berizzo cerró su participación en el A ubicado en el tercer puesto.

Perú viene de derrotar por 1 a 0 a Venezuela y el entrenador aún no confirmó a los once titulares que se enfrentarán a Paraguay, pero trascendió que Miguel Araujo entraría al elenco inicial para reemplazar a Christian Ramos y no se descarta que Gareca realice más modificaciones.

Berizzo no tendrá a Miguel Almirón La Selección de Paraguay viene de perder por 1 a 0 frente a Uruguay en el cierre de su participación en la fase de grupos y la principal novedad es la salida confirmada de Miguel Almirón, una baja de consideración para Berizzo. El técnico tampoco dio a conocer el equipo, pero se estima que volverán Gustavo Gómez, Santiago Arzamendia, Héctor Martín.

En tanto, para reemplazar a Almirón, Berizzo podría decidirse por Óscar Romero, mientras que no confirmó si en la zona de ataque jugará Carlos González o si estará Alejandro Romero Gamarra.

Probables formaciones

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alexanders Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carillo, Sergio Peña, Christian Cueva; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Paraguay: Anthony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor Martínez, Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti, Ángel Cardozo, Óscar Romero; Braian Samudio y Carlos González o Alejandro Romero Gamarra. DT: Eduardo Berizzo