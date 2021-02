Pilotos catamarqueños cumplieron con la primera fecha del Grand National en Córdoba

Se completó en Colonia Caroya, provincia de Córdoba, la primera fecha puntuable del Campeonato RCM Grand National, certamen que regresó a pista luego de más de un año sin competencias por la pandemia del coronavirus.

En al oportunidad 4 fueron los pilotos catamarqueños que estuvieron presentes, el caso de Facundo Prevedello que según nos comentaba “fue una carrera para el olvido”, donde el sábado tras el segundo puesto en los entrenamientos quedo décimo en la primera manga y quinto en la segunda por un mal juegos de gomas y un toque en pista donde le rompieron la columna de dirección.

En tanto que el domingo, arranco con un toque en la serie donde perdió el escape y tuvo que abandonar quedando luego en la final en el octavo puesto.

El caso de Lisandro Moreyra también fue un fin de semana complicado, donde clasifico octavo y luego consiguió dos quinto puestos y un séptimo en las mangas, en tanto que el domingo terminó en la sexta posición luego de un choque de tras que casi vuelca su kart.

Ahora Moreyra ya piensa en la segunda carrera prevista para el 14 de marzo, en un escenario que todavía no está definido, continuando con sus competencias que este año estarán dentro del Grand Nacional y el Campeonato Argentino siempre con el apoyo de la Secretaria de Deportes y Recreación, Dra. María Sylvia Jiménez.

También estuvieron presentes María Pía y Felipe Aragón, pilotos que corren en la estructura del “Sergio Competición” dentro de la categoría Micro Rotax, con el auspicio de EMICA Emergencia Medicas, la experiencia para ellos fue fructífera, se encontraron con una categoría muy competitiva, con pilotos que vienen de correr todos los fines de semana, en donde los nuestros tendrán que trabajar mucho para estar en los tiempos de ellos.

Sin embargo la lucha en pista fue a todo no nada, María Pía tuvo un golpe en carrera donde se torció su chasis y al no poderlo llevar tuvo que abandonar.