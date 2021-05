Pizzi no seguiría en Racing y para reemplazarlo suena un DT con pasado en Independiente

Desde el Cosejo de Racing no ven con buenos ojos la continuidad de Pizzi a pesar que no es mala la campaña pero en el funcionamiento aún no convence. La idea es ejecutar una cláusula en el contrato ya que el entrenador no tendría la intención de renunciar.

La cláusula que hay en el contrato del entrenador que llegó hace unos meses es que si cualquiera de las dos partes desen rescindir el contrato no corresponde ningún resarcimiento económico alguno.

Por otro lado, en caso que se concrete el despido de Pizzi, ya hay un nombre que suena y es el de Antonio Mohamed, que viene de dirigir a Monterrey de México y tiene pasado dirigiendo a Independiente, clásico rival de Racing. Ya hubo un llamado de la dirigencia para con el técnico.