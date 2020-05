Pochettino: "Amo a Inglaterra y mi idea es seguir viviendo en Londres"

El entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien en noviembre pasado fue despedido como DT del Tottenham Hotspur y ahora está cerca de acordar su ingreso al Newcastle, aseguró hoy que "ama a Inglaterra" y que está muy cómodo allí.



Pochettino, finalista con el Tottenham de la Liga de Campeones de 2019, cuando perdió la final con el Liverpool, señaló: "Amo a Inglaterra y mi idea es seguir viviendo en Londres, aunque estoy abierto para trabajar en diferentes países".



El objetivo del ex jugador de Newell's, de 48 años, de seguir en Inglaterra parece que se concretará ya que esta cerca de darse su llegada al Newcastle, que pasaría a ser el club más poderoso económicamente de la Premier League si se confirma que lo compra Mohammed Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita



En una entrevista con Sky Sports News, el santafecino se refirió a su actual momento.



"Estoy listo y ahora somos un mejor cuerpo técnico. Aprendimos mucho de nuestras experiencias en el Espanyol, Southampton y Tottenham, creo que tenemos mucho que ofrecer a las personas que confiarán en nosotros".



El ex jugador del seleccionado argentino -jugó tres partidos en el mundial de Corea y Japón 2002-, no se mostró limitado a poder ser entrenador de un equipo que pelea por los primeros puestos.



"Hay que respetar a todos los clubes. Todos están trabajando muy duro e invirtiendo dinero y cada temporada tienen la ambición de estar entre los seis primeros o los cuatro primeros. No creo que puedas subestimar a ningún club", explicó el nacido en Murphy, Santa fe.



Con el coronavirus extendiendo la temporada, no está claro cuándo comenzará una nueva campaña y Pochettino, pese a la chance de Newcastle, no pone un plazo para su regreso al trabajo y además habla del perjuicio que provoca la pandemia en la economía.



"No sé cuando volveré a trabajar, pero lo importante es estar preparado. Por supuesto, todo el mundo puede ver cómo va a afectar a la economía el Covid-19. Las empresas que ofrecen entretenimiento futbolístico sufren y nuestra responsabilidad es entender la situación y ser solidarios", concluyó Pochettino.