Pol Fernández definió su futuro y está lejos de Argentina

En Argentina, uno de los más buscados era Guillermo Pol Fernández, lo querían San Lorenzo, Racing y River (éste último se ilusionó hasta último momento). Pero, el mediocampista exjugador de Boca, confirmó qué es lo que hará.

El propio jugador confirmó que finalmente se quedará en Cruz Azul, dueño de su pase. Así, desestimó cualquier posibilidad de volver a la Argentina.

"Se hablaron muchas cosas que no son verdad. Estoy al tanto del mercado de pases, quiero agradecer públicamente a los clubes grandes que se fijaron en mí, es algo muy lindo, estoy contento de que se me nombre, que quieran contar conmigo, que me hayan llamado. Quiero agradecerles públicamente a San Lorenzo, a River y a Racing. Son tres clubes grandes del fútbol argentino y que se fijen en uno me trae muchísima alegría", le dijo Pol a TNT Sports.