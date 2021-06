Ponzio rompió el silencio y se refirió a su futuro luego de que le detectaran una afección cardíaca

El capitán de River, Leonardo Ponzio, no viajará con el plantel a Orlando, Estados Unidos, a la que iba a ser su última pretemporada a raíz de una miocarditis que le diagnosticaron luego de su cuadro de coronavirus. Ponzio, que ya había superado el coronavirus, se sometió el miércoles a estudios que alertaron al cuerpo médico y, por eso, no se entrenó con el grupo. En las primeras horas de este jueves, y a raíz de ese diagnóstico, que lo obliga a mantenerse en reposo deportivo, se determinó que no será parte de la lista de jugadores que partirá hacia la ciudad estadounidense de Orlando en un vuelo chárter.

El experimentado mediocampista del Millonario terminará su carrera a fin de año, tras la Copa Libertadores. Es por eso que cuando se conoció la noticia de que tiene una miocarditis comenzaron las dudas sobre si podía adelantar su despedida. Sin embargo, por la tarde, el propio Ponzio le puso un freno a las versiones.

“Quería agradecerles a todos por los mensajes y la preocupación. ¡Estoy muy bien, en plena recuperación y con ganas de volver! Muchas gracias”, escribió Ponzio, de 39 años, en su cuenta oficial de Twitter. Está claro: el capitán cumplirá su contrato y se quedará hasta fin de año.

El mensaje que publicó Ponzio en sus redes sociales (Foto: @LeoPonzio_ok).

Qué es la miocarditis postcoronavirus que dejó a Leonardo Ponzio fuera de la pretemporada

La noticia de que Leonardo Ponzio, el jugador de River Plate, no estará en la pretemporada de Orlando junto al resto del equipo, dejó a todos los hinchas del club paralizados. Es que la patología que le detectaron como consecuencia del COVID-19 es grave. La miocarditis es una secuela preocupante del coronavirus y requiere tratamiento y reposo, por lo que el jugador deberá seguir a rajatabla las indicaciones médicas.

El futbolista, de 39 años, es el segundo del plantel de River al que le detectan esta patología en el semestre: Paulo Díaz (defensor), también infectado en el brote que afectó a 22 jugadores, fue el anterior en haber sido diagnosticado con miocarditis por coronavirus. Ponzio fue examinado el miércoles para constatar cómo continuaba su evolución post COVID-19 y fue a partir de los estudios de diagnóstico que se reveló la afección. “Él está muy bien”, aseguraron desde su entorno.

¿De qué se trata esta patología?

Hernán Provera (M.N. 112.732), que explicó que, en algunos casos, el Covid-19 puede provocar miocarditis, es decir, una inflamación del músculo cardíaco (el miocardio).

“Se puede producir por efecto directo del virus hacia el corazón o de manera secundaria a la respuesta inflamatoria que genera el SARS-CoV-2 en el organismo. La miocarditis en sí puede generar síntomas de insuficiencia cardíaca. Como el corazón no logra bombear la sangre suficiente que necesita el cuerpo, el paciente puede sentir disnea, que es la sensación de falta de aire. Además, puede generar arritmias y algunas de ellas pueden provocar cuadros de muerte súbita. Todo está en estudio porque el Covid es una enfermedad nueva. Sí se sabe que cuanto más grave es la afección por el virus, más probabilidad tiene la persona de desarrollar complicaciones o secuelas graves de miocarditis”, detalló.