Por graves incidentes, el partido entre Godoy Cruz y San Lorenzo se suspendió

Otra vez ganó la violencia y el encuentro que empataban (1-1) Godoy Cruz y San Lorenzo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza fue suspendido a raíz de los graves incidentes que protagonizaron un grupo de simpatizantes locales, que arrojaron piedras y otros elementos contundentes al campo de juego.

El árbitro Nazareno Arasa decidió suspender el cotejo a los 7 minutos del segundo tiempo al ver que no había garantías suficientes para velar por la seguridad de los futbolistas. Durante gran parte de la etapa inicial, los violentos comenzaron a arrojar proyectiles contra el arquero visitante, Gastón Chila Gómez y el referí debió detener momentáneamente las acciones mientras en la tribuna se registraban peleas entre los aficionados del Tomba que querían desalojar a los violentos.

“Está suspendido. No estaban dadas las garantías. Agotamos todas las instancias posibles que puede haber. Se trata de cuidar la integridad física de todos, de los jugadores, de nosotros, de lo que es el espectáculo. Empezamos a escuchar los balazos, vino el jefe del operativo y no me dio las garantías. Creo que lo mejor y lo mas sano es haberlo suspendido y después se resuelva en que momento se va a jugar el tiempo restante”, indicó Arasa una vez que tomó la decisión.

Por su parte, el arquero de Godoy Cruz, Franco Petroli, dio su punto de vista y lamentó lo ocurrido: “Es una lástima no poder jugar, no poder hacer lo que tanto queremos. La verdad que esto no suma para nada. Esto es un espectáculo, venimos a brindarnos todos para que salga bien, para que salga un lindo partido, para la gente también que viene a apoyar y a acompañar a este equipo. Que termine así entristece un poco”.

También habló el jugador Nahuel Ulariaga, autor del tanto de Godoy Cruz. “Estoy muy triste. Preparamos el partido toda la semana, hacemos un esfuerzo enorme y que pasen estas cosas duele mucho. Hubo tres parates, nos enfríamos, se sentía el frío. Estamos muy dolidos, es una lástima que pasen estas cosas. No sé por qué pasan estas cosas, pero se tiene que solucionar afuera de la cancha, no acá que nos perjudican a nosotros”, indicó el delantero.

En cuanto al desarrollo del partido, el conjunto que comanda Daniel Oldrá comenzó ganando gracias a un cabezazo de Ulariaga a los 35 minutos del primer tiempo. San Lorenzo llegó al empate en el cierre de la accidentada primera etapa con un tanto del paraguayo Adam Bareiro, que finalmente fue anulado a instancias del VAR por una infracción del delantero sobre el arquero Petroli al momento de la definición.

Sin embargo, los conducidos por el Pipi Romagnoli convirtieron el empate por intermedio de Agustín Giay, quien definió con clase ante la salida de Petroli. En el complemento hubo poco y nada de fútbol, ya que la violencia copó la escena y el árbitro Arasa no tuvo más remedio que suspender el encuentro a los 7 minutos. Restará saber cuándo se reprogramará el tiempo restante y será decisión de la Liga Profesional.

En lo que respecta a ambos conjuntos, San Lorenzo tendrá una agenda cargada de compromisos: el jueves 30 de mayo se jugará la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores en Brasil ante Palmeiras y el lunes 3 de junio recibirá a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro por la cuarta fecha de la Liga Profesional. Godoy Cruz, en tanto, visitará el lunes a Estudiantes de La Plata.