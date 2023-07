Posteo picante del Dibu Martínez tras la nueva regla para los penales

Emiliano Martínez no para de recibir el cariño de la gente en Asia y, luego de su visita a Bangladesh, se trasladó hasta India donde fue entrevistado frente a miles de fanáticos. Específicamente en la ciudad de Calcuta, el arquero recordó la tercera consagración de Argentina en la Copa del Mundo que se organizó en Qatar y hasta se animó a prometerle más títulos con la Albiceleste a los presentes. Mientras esa visita se desarrollaba, el arquero se expresó con sarcasmo contra contra la nueva regla “Anti Dibu” que oficializó la FIFA por intermedio de sus redes sociales.

La caricatura que el marplatense eligió para subir a su perfil de Instagram lo tiene como protagonista de cara al arco con el buzo de la Selección y los brazos en jarra mirando algunos detalles de la norma. Entre ellos aparecen carteles en el travesaño en los que se especifica que está prohibido bailar, hablarle al rival, decir “Mirá que te como”, distraer al oponente y tampoco poder tocar los postes. Del guardameta sale una viñeta con una frase: “Caretas...”. Emiliano eligió la canción 'Que se mejoren' de Wos para acompañar la historia.

Durante su presencia en Calcuta, el mismo Martínez tocó el tema sobre la reglamentación que se comenzará a utilizar desde la próxima temporada aunque tuvo un discurso alejado de lo polémico. “Practiqué mi psicología la noche anterior a la final contra Francia. Lo hice para generar el caos y funcionó. La FIFA cambió las reglas, pero ya ganamos el Mundial”, afirmó con una sonrisa según replicó el diario local The Indian Express.

La historia que Martínez reposteó en su perfil junto a una canción de Wos (Foto: Instagram)

El Dibu hizo un repaso del camino por la Copa del Mundo y reveló detalles inéditos como “la profunda tristeza” que sintió al perder con Arabia Saudita al tratarse de su primera derrota como futbolista de Argentina. Los dirigidos por Lionel Scaloni se recuperaron y alcanzaron la final donde Martínez volvió a brillar en la definición. “Después de la tanda de penales, Messi vino, me abrazó y me dijo: 'No puedo creer que nos hayas salvado otra vez'. Cuando el mejor jugador del mundo te dice eso, es increíble”, añadió sobre la conquista.

Para cerrar, se mostró confiado de cara a los compromisos venideros que tiene la Albiceleste por delante en los próximos años. “Ganamos todo lo que había que ganar: la Copa América, la Finalísima de 2022 contra Italia y el Mundial en Qatar. Pero esto no acaba aquí. Queremos ganar la próxima Copa América y esperemos que la próxima Copa del Mundo también”, concluyó.

Martínez tiene una agenda apretada en su visita a India: en las próximas horas dirá presente en el club de fútbol Mohun Bagan donde tiene previsto compartir otra charla junto a 10 arqueros de la región de Bengala, entre ellos Bhaskar Ganguly y Hemanta Dora quienes fueron históricos para el combinado de dicho país. También asistirá a un partido de exhibición entre el Mohun Bagan All Stars y el Kolkata Police All-Stars.