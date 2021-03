Prevedello y Andreatta volvieron a subirse a lo más alto del podio

Finalizó la 3ra fecha puntuable del Campeonato Argentino de Rally que se corrió con epicentro en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, donde el binomio catamarqueño integrado por Antonio Prevedello y Vicente Andreatta se quedaron con la clase ganando una vez más dentro del certamen nacional, aventajando por las de 3 minutos a Eduardo Lonati.

La general fue ganada por el chileno Jorge Martínez con un acumulado de 1hs 11min 45seg 3/100.

“estamos muy contentos junto a un gran navegante como Vicente (Andreatta), que no le gusta perder ni a las bolillas, fue un rally donde disfrutamos mucho, quiero agradecer al equipo Quattrocchio por el auto que me entregan y me voy muy contento por haber venido y llevarme este triunfo en este rally”, decía Antonio Prevedello en los micrófonos de Rally Café.

Clasificación RC2N

1. PREVEDELLO, Antonio / ANDREATTA, Vicente, Mitsubishi Lancer - Evo X, 1.22.32,0

2. LONATI, Eduardo LONATI, Pablo, Subaru Impreza, + 3.01,

Augusto y Walter con mala suerte en Madariaga

Luego de venir peleando la 3ra posición con Federico Villagra donde lo separaban solamente 13 segundos, el catamarqueño Augusto D'Agostini tuvo un incidente que le hizo perder las esperanzas de luchar por un lugar en el podio.

“Me fui afuera y el auto quedo colgado en el medio, era imposible sacarlo, perdimos un gran tiempo con mi navegante para poder ponerlo de nuevo en carrera, pero bueno, así son las carreras, el auto solo se rompió el paragolpe que lo rompimos cuando lo sacamos de allí, después seguir para completar la carrera, la próxima espero sea con más suerte” decía Augusto D'Agostini cuando se le consultó sobre él porque del retraso.

En tanto que Walter D'Agostini con Juan “Pepe” Turra terminaron en la 7ma posición de la RC3 con un Volkswagen Gol de la Junior alquilado.