Prisión preventiva para el acusado de matar al "Trinche" Carlovich

La justicia de Rosario dictó este domingo la prisión preventiva para el hombre acusado del crimen del ex futbolista del club Central Córdoba Tomás "Trinche" Carlovich, quien murió luego de haber sufrido un fuerte traumatismo de cráneo durante un robo cometido el miércoles en esa ciudad santafesina, informaron fuentes judiciales.



El fallo del juez de primera Instancia Alejandro Negroni recayó sobre Juan Maidana (32), a quien le atribuyó el delito de "robo seguido de muerte, en calidad de autor y en grado consumado".



Según las fuentes, durante una audiencia realizada esta mañana por videoconferencia, la fiscal rosarina Goergina Pairola impulsó esa acusación y el magistrado finalmente dictó la prisión preventiva del imputado.



De acuerdo a la fiscal Pairola, de la Unidad de Homicidios Dolosos, el ataque ocurrió el 6 de mayo de 2020 a las 17:30 aproximadamente, en Eva Perón y Paraná de la ciudad de Rosario, cuando el acusado "intercepta y se abalanza sobre la víctima Tomás Felipe Carlovich, quien se dirigía a bordo de su bicicleta por la vía pública logrando que éste cayera de la bicicleta sobre la calzada e intentara recuperar el rodado".

Para la fiscalía, "en ese momento el imputado lo empuja cayendo nuevamente y golpeando fuertemente su cabeza contra el asfalto, aprovechando J.A.M. para huir a bordo de la bicicleta hacia calle Paraná con dirección al norte, dejando en el lugar su bicicleta rodado 26 azul en la que circulaba".



A raíz del hecho, el viernes pasado la víctima falleció en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez a causa del traumatismo producido.



"La víctima no sufrió las lesiones por la caída de la bicicleta sino por una segunda caída, que el imputado le produjo a través de un empujón o de un golpe, eso todavía no está definido, a raíz del cual Carlovich cayó hacia atrás y golpeó su cabeza contra el pavimento, según refieren dos testigos", explicó Pairola.



En este sentido, la fiscal indicó que "Carlovich intentó resistir el robo de su bicicleta luego de ser atacado por el imputado, quien finalmente logra su cometido y se va por la calle Paraná hacia el norte, dejando tirada su bicicleta rodado 26 azul".



Consultada sobre la declaración del imputado, Pairola contó que "el acusado negó ser el autor del hecho y dijo que estaba cirujeando".



Y con respecto a los antecedentes del imputado, la fiscal señaló que "no tiene un antecedente como éste, sino que estaba siendo investigado por un hecho de robo ocurrido en marzo de este año en la misma zona de las vías".



La detención del acusado se llevó a cabo la tarde del viernes, en una vivienda ubicada en Bordabehere y las vías del ferrocarril, en la zona oeste de Rosario.



Carlovich, ídolo del club del ascenso rosarino Central Córdoba, murió esa mañana en el a raíz de un traumatismo de cráneo grave sufrido durante el asalto.

La vicedirectora de ese hospital público, Andrea Becheruchi, dijo que "el paciente había empeorado en las últimas dos horas" por lo que se decidió "hacer una intervención quirúrgica, en una medida de salvataje que lamentablemente no la toleró y falleció".



Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el domicilio del acusado "se secuestraron prendas de similares características a las observadas en el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona del hecho".