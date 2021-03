Problemas en Villa Cubas: Tiene un poco más de una semana para pagar un juicio y evitar el remate

La deuda millonaria para con Juan Polonio aún no se saldó. Es por un juicio que el exutilero del club le ganó a la institución y ahora está en la instancia del proceso de remate del club en caso no paguen lo que resta de la deuda en el lapso de 10 día donde comenzó a correr el jueves pasado.

El hecho ocurrió en el año 2010 cuando Juan Polonio era empleado del club. En un partido ante el clásico San Lorenzo se produjo incidentes con la hinchada de Villa Cubas y producto de eso cayó un proyectil al campo de juego y le impactó en el rostro a Polonio. Por el impacto, el hombre perdió el ojo y desde ahí no tuvo respuestas de ninguna de las didirgencias por lo que inició el juicio laboral y lo ganó.

Uno de los protagonistas de esta disputa legal, Juan Polonio, habló con el medio Botineros Diario y explicó la situación: «Como lo vengo diciendo desde el primer momento que me siento mal por esto pero nadie me dio respuesta de nada hasta ahora. Llegó esta instancia que a uno lo pone mal porque no se sabe qué pasará dentro de 10 días».

«La única persona que se acercó en este último tiempo fue el chico Perea y va a hacer todo lo posible para salvar esto de Villa Cubas», siguió. Agregó: «Sobre la forma de pago y arreglos se encarga mi abogado, yo no cerré el diálogo con nadie y esperemos a ver si se cumple con el pago hasta la fecha estipulada».

Una deuda millonario donde su abogado se habría desestimado cualquier tipo de arreglo: «En esta instancia no sé el monto actual, de eso se están encargado mis abogados que son el señor Matías Olmos y Sergio Paredes».

Lamenta la situación: «Yo me pongo mal porque nunca quise llegar a esta instancia, siempre hubo diálogo, busqué una solución pero ningún dirigente me vino con una propuesta seria. Yo traté que no llegué a esta instancia pero nadie me dio una solución».

Una posible salida: «Me habló mi abogado y me dijo que hay unos políticos que se quieren reunir con nosotros el día lunes para ir buscando una solución».