Programaron la tercera fecha del torneo en Infantiles A y B

El Departamento de Fútbol Infantil de la Liga Chacarera programó la continuidad de su torneo en las divisiones de Infantiles A y B.

La misma comenzará el jueves en el Primo Antonio Prevedello por la noche con tres partidos. En tanto que continuará el viernes con otros tres encuentros por la noche y culminará el sábado con tres choques pero por la mañana. El que queda libre en esta fecha es La Banda CF.

Cabe destacar, que en cada llave programada juegan entre ellos de forma simultánea en Infantiles A y B dividendo en dos el campo de juego.

Programación 3ra Fecha Infantiles A y B:

Jueves 21/10: Liga Chacarera de Fútbol

20 hs La Tercena vs La Carrera

21 hs Juventud vs Defensores de Esquiu

22 hs Independiente vs Las Pirquitas

Viernes 22/10: Liga Chacarera de Fútbol

20 hs Social San Antonio vs Villa Dolores

21 hs La Merced vs Ateneo Maríano Moreno

22 hs San Martin vs Sumalao

Sábado 23/10: Liga Chacarera de Fútbol

9 hs Coronel Daza vs Social Rojas

10 hs La Estación vs El Auténtico

11 hs Obreros vs Los Sureños

Libre: La Banda FC