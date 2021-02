Puesta a punto de Maidana en River

Ya superada la alegría y euforia por haber retornado a River luego de dos años de estar en el fútbol de México, Jonatan Maidana saca a relucir todo su espíritu competitivo y de autoexigencia. El ganador de once títulos con la elástica del Millonario está realizando una puesta a punto especial para poder estar cuanto antes bajo las ordenes de Marcelo Gallardo en cancha.

Desde el pasado lunes, cuando el nuevo portador del dorsal número cuatro tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros en River Camp, está llevando a cabo una serie de tareas físicas especialmente realizadas para él, como parte de un plan integral diseñado para nivelar las cargas con el resto del plantel.

Hay que recordar que durante los dos años que estuvo en el Toluca, el marcador central disputó tan solo 49 partidos y su última participación en cancha se dio hace exactamente hace tres meses.

Seguido muy de cerca por el preparador físico del plantel, Maidana transita las largas horas de entrenamiento en continuo movimiento y transpirando a más no poder: realiza ejercicios físicos de potencia, de fortalecimiento preventivo, de velocidad y coordinación y también otros relacionados para potenciar la capacidad aeróbica.

Sin embargo no está solo. A esos labros que desarrolla se le suman otros de los refuerzos de La Banda: José Paradela, Agustín Fontana y Alex Vigo. Es decir, los cuatro nuevos futbolistas que no concentraron vs. Rosario Central.

Ahora, y tras desarrollar ya hace una semana esta especia de mini pretemporada individual, es probable que Maidana pueda comenzar a realizar los trabajos progresivamente con el resto del equipo. Gallardo lo exigirá al máximo porque lo conoce y él debe responder. Aunque no le será fácil ganarse un lugar en el once inicial, teniendo a Rojas, Díaz y David Martínez como principales competidores.