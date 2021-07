Púgiles locales pasaron por la balanza y están listos para combatir en Santa Fe

En la tarde de este sábado, en el Complejo Municipal «Emilio Lottuf» de Rosario, se realizó el pesaje profesional del festival boxistico «Desafío Rebelde» que se realizará este domingo por la noche con la televisación del canal Tyc Sportis donde habrá un título del mundo en juego.

El «Elvis Boxing» estará presente en la velada con Pablo «Pacman» Corzo y Ángel «Sansón» Rosa y ambos ya pasaron por la bascula al igual que sus rivales. En el caso de Corzo que tendrá su cuarta pelea en el campo rentado dio un peso de 75, 200 kg, mientras que su rival, el salteño Germán «La Bomba» Alfaro, acusó un peso de 74, 800 kg. Se enfrentarán en Supermediano a seis asaltos donde el catamarqueño viene de ganarle a Cristian González.

En tanto que el riojano radicado en Catamarca, Ángel Rosa, acusó un peso de 64, 500 kg y su rival, el salteño Gustavo «Peluquín» Reales, dio un peso de 63, 200 kg. El púgil del «Elvis Boxing» viene de seis peleas ganadas por nocaut donde la última fue ante Walter Coma. Se medirán dentro de la categoría Superligero (Rosa está décimo en el ranking FAB), a seis asaltos.

La velada será organizada por el promotor Osvaldo Rivero y tendrá un total de cinco peleas profesionales donde el plato fuerte de la noche será entre la santafesina Evelyn «La Princesita» Bermúdez que estará exponiendo su cetro mundialista Minimosca FIB ante Támara «La Rebelde» Demarco. Será transmitida por Tyc Sports Play desde las 20.30 y ya desde las 21.30 será transmisión por el canal Tyc Sports por el ciclo «Boxeo de Primera».

Cartelera

Título Mundial minimosca FIB

-Evelin Nazarena » La Princesita » Bermúdez (13-0-1,3ko) vs Tamara Elizabeth » La Rebelde » Demarco ( 9-3-0).A 10 asaltos

?

José Ángel Gabriel «Sanson» Rosa (6-0-0,6ko) vs Gustavo Damián «Peluquín» Reales (6-7-0,3ko)

Categoría Súper ligero a 6 asaltos

?

Pablo Ezequiel «Pacman» Corzo (3-0-0,3ko) vs Reinaldo Germán «La Bomba»Alfaro ( 3-4-0,1ko)

Categoría Súper medio a 6 asaltos

?

Jennifer Sabrina «Hormiga» Meza (4-1-0) vs Roxana Ayelen «Barbie » Bermúdez (2-3-2)

Categoría minimosca a 6 asaltos

?

Gastón Elias Larrea ( 6-1-1,1ko) vs Luis Alberto Vera ( 11-17-2,1ko)

Categoría medio a 4 asaltos