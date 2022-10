Qatar 2022: las estrellas que se pierden el mundial por lesión y los 11 jugadores que están en riesgo

El internacional francés N'Golo Kante quedó fuera del Mundial luego de someterse a una cirugía por una lesión en los isquiotibiales, afirmó el Chelsea de la Premier League sobre el mediocampista que jugó un papel fundamental en la cita mundialista ganadora de Les Bleus en 2018.

El futbolista sufrió un revés en las etapas finales de su recuperación la semana pasada y estará fuera de las canchas por cuatro meses después de la operación. Didier Deschamps, técnico de la selección francesa, enfrenta ahora decisiones difíciles antes de nombrar a su equipo el 9 de noviembre, ya que su otro mediocampista de referencia, Paul Pogba, está en duda después de que se sometiera a una cirugía de rodilla el mes pasado.

Los nombres continúan sumándose a esta desagradable lista de lesionados. Si bien el caso del jugador de la Juventus no es oficial, hay otras tres figuras que ya están descartadas en sus selecciones.

Diogo Jota (Portugal)

“¡Después de una noche tan buena en Anfield, la mía terminó de la peor manera! En el último minuto uno de mis sueños se derrumbó. Seré uno más apoyando desde fuera, club y país, y peleando por estar de vuelta lo antes posible”, escribió el delantero luso en su cuenta de Twitter tras sufrir una lesión en la pantorrilla y retirarse en camilla del partido frente al City.

“Realmente no son buenas noticias, sí se perderá el Mundial. Es una lesión bastante grave en el músculo de la pantorrilla y ahora empieza el proceso”, dijo Klopp, añadiendo que Jota no necesitará cirugía. “Todo lo demás vendrá en los próximos días. Es una noticia muy triste para el jugador, para nosotros también y para Portugal (...) no quiero ponerle un tiempo (a su regreso). Será mucho tiempo”, agregó.

Wijnaldum no jugará el Mundial tras lesionarse en Roma (Reuters)

Georginio Wijnaldum (Países Bajos)

El centrocampista Georginio Wijnaldum, que llegó a la Roma procedente del PSG a principios de agosto, sufrió una “fractura de la tibia derecha”, a dos semanas de su debut y pese a que no se informó el tiempo de recuperación, por la gravedad de su caso está descartado para viajar a Qatar con su selección.

Reece James no jugará el Mundial de Qatar (Reuters)

Reece James (Inglaterra)

El defensor del Chelsea, que se lesionó en una rodilla ante el AC Milan durante el cuarto duelo de Champions League, estará ocho semanas de baja y no jugará el Mundial de Qatar, indicó el club de Londres. “Después de conversaciones entre todas las partes, Reece seguirá un programa de cuidados y estará de baja en principio ocho semanas”, escribieron los Blues en su comunicado

Dybala está en duda para Qatar (AFP)

Varios futbolistas en duda pero con opciones de llegar al Mundial de Qatar

Mientras que algunos quedaron totalmente descartados para formar parte de sus respectivas selecciones en la cita mundialista de noviembre, otros todavía tienen una pequeña esperanza de llegar en condiciones para afrontar tamaño evento deportivo.

En la selección argentina Paulo Dybala, Juan Foyth y Juan Musso son los casos que están en el radar. El futbolista de 28 años sufrió un problema en el recto femoral izquierdo y se evaluará su recuperación semana a semana.

El primer informe indicó que “ya inició el proceso de recuperación” y, aunque no se expusieron tiempos precisos de la rehabilitación, los planteos iniciales arrojaron sobre la mesa la posibilidad de pasar entre 4 y 8 semanas fuera de la cancha. Su presencia es un verdadero misterio, pero seguramente estará en la nómina preliminar.

En cuanto al defensor, a comienzos de octubre sufrió una recaída en su recuperación y su futuro en Qatar es incierto. El 29 de agosto, en el encuentro entre el Villarreal y el Getafe, Juan Foyth impactó su rodilla contra el suelo y dicho golpe le generó una “contusión con inflamación en la rodilla izquierda”. Tras resentirse de ese golpe, diversos medios españoles estimaron que el tiempo de recuperación demandaría entre 8 a 10 semanas.

Musso, que peleaba por el tercer puesto de arquero con Gerónimo Rulli, continúa recuperándose de una fractura con desplazamiento en uno de sus pómulos.

Godin viajó a España para comenzar un tratamiento (Reuters)

Continuando en el continente americano, otros de los que están en duda son el delantero brasileño Richarlison, los defensores uruguayos Ronald Araujo y Diego Godín y el mexicano Raúl Jimenez.

El delantero de la Canarinha estará de baja dos semanas por la lesión muscular que sufrió durante el último fin de semana. El jugador del Tottenham abandonó el estadio en muletas y llorando por miedo a perderse el Mundial.

Los centrales charrúas tienen un panorama más complejo. El hombre del FC Barcelona decidió operarse en Finlandia de su lesión en el tendón del aductor largo del muslo derecho y aunque no dieron un tiempo oficial de baja, se estimó entre dos y tres meses. El de Vélez Sarsfield, en tanto, sufrió una tendinopatía rotuliana en la rodilla y viajó a España para someterse a un tratamiento especial con el objetivo de disputar su cuarto mundial, luego de haber participado en 2010,2014 y 2018.

Finalmente, el delantero del Wolves se encuentra transitando su rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol y se mostró optimista en su deseo de llegar al Mundial. “El diagnóstico que tiene es pubalgia. Va a estar 15 días trabajando con nuestras autoridades médicas aquí en la CDMX y después de 15 días se va a hacer otra revisión junto con los doctores que estamos”, dijo el presidente de la Federación mexicana Yon de Luisa.

Reus podría llegar a disputar el Mundial con Alemania (Reuters)

En Europa también hay nombres importantes que están en duda. Ellos son Marco Reus (Alemania), de quien peligra su participación en el Mundial por una grave lesión en su tobillo que lo obligó a abandonar el campo en camilla durante un partido contra el Schalke en septiembre.

Marcos Llorente (España) y Trent Alexander-Arnold (Inglaterra) completan la desafortunada lista. Mientras que el mediocampista del Atlético de Madrid tiene una rotura fibrilar que le demandará entre cuatro y cinco semanas de recuperación, el defensor del Liverpool sufrió un esguince de tobillo durante el partido con el Arsenal. (Fuente Infobae)