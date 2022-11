Qatar se enfrenta a Ecuador en el partido inaugural del Mundial Qatar 2022

Ahora es evidente. Ahora, con planes inmediatos de trabajo que incluyen disputar el partido inaugural del Mundial de fútbol, es evidente que su elección fue correcta. Que este era el camino que había que tomar. Pero diecisiete años atrás —cuando visitaba la productora Torneos y Competencias, pedía las grabaciones en VHS de partidos de la Primera División, editaba el material y armaba clips con las características de juego de los equipos— el argentino Alejandro Manograsso era un autodidacta y no podía saber que construiría una carrera profesional. No podía saberlo porque lo que terminaría siendo, analista de datos de fútbol, no existía. El rol es un invento moderno.

En una de las conferencias de prensa más ricas y emocionantes de este Mundial, el director técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro hizo gala de todo su poder dialéctico a horas de enfrentar a Qatar en el partido inaugural, salió en auxilio del jugador Moisés Caicedo cuando a éste le hicieron una complicada pregunta sobre los Derechos Humanos en el país anfitrión, recordó a su futbolista Byron Castillo, ausente del torneo por un largo conflicto con la Asociación Nacional chilena (ANFP), y dio a conocer una perlita sobre la historias de los debuts mundialistas de los entrenadores argentinos a lo largo de la historia.

¡Llegan los fanáticos de Ecuador al estadio!