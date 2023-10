Qué dijo Almirón tras la caída de Boca ante Belgrano

Luego de la dura derrota de Boca Juniors 4-3 ante Belgrano en Córdoba, el entrenador Jorge Almirón analizó el encuentro en el que su equipo tuvo groseros errores defensivos y en el primer tiempo recibió los cuatro tantos. El estratega xeneize se lamentó por las fallas y reconoció: “Esto no nos puede volver a pasar”. Sin embargo, también esgrimió que sus dirigidos hicieron un gran esfuerzo y también culpó “al viento” que según su parecer “complicó” el encuentro que bajó el telón de la octava fecha de la Copa de la Liga.

Primero se refirió a la lesión de Exequiel Zeballos, quien se retiró llorando ocho minutos después de haber ingresado desde el banco en el complemento. “Es prematuro. Ahora voy a hablar con el médico. Le dolió mucho, era la rodilla, pero habrá que esperar los estudios para ver qué tiene”, dijo sobre el Changuito, que se retiró con lágrimas. Poco tiempo atrás retornó tras una dura lesión de tibia, peroné y tobillo, además de problemas de meniscos. Este miércoles le harán estudios al delantero para chequear su estado.

“Sentía que estábamos haciendo un muy buen primer tiempo. Te meten un gol a los dos minutos, lo dimos vuelta, pero ellos aprovecharon las que tuvieron. Hay cosas que pueden pasar y lamentablemente pasó todo junto”, introdujo su visión sobre el encuentro en el Barrio Alberdi.

Luego tuvo una fuerte autocrítica sobre los cuatro tantos en 45 minutos. “Nos hicieron cuatro goles en un tiempo. Esto no existe. Estamos sorprendidos porque cada vez que ellos llegaron nos hicieron un gol”. Se lo notó molesto por las fallas defensivas de su equipo e insistió: “No nos puede pasar de recibir cuatro goles y duele. Esto no nos puede pasar a nosotros. Perdimos las pelotas divididas. Lamentablemente fueron muy marcados los errores y los aprovecharon”.

Después indicó que “hubo mucho viento y no se podía jugar”, aunque reconoció que Belgrano “aprovechó” sus momentos. “Nos tocó perder y son cosas que pasan. Ellos aprovecharon los errores. Me pone mal porque fui jugador y sé lo que sufren los jugadores”, reconoció.

También en referencia al duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina ante Talleres de Córdoba, del próximo domingo, manifestó: “Tenemos que recuperar a todos y nos preparamos para ese partido. Los muchachos que no vinieron tenían alguna molestia y por eso no viajaron. Este equipo que jugó tuvo muchachos que normalmente juegan. Tomamos el partido del domingo con la seriedad necesaria”.

En un momento le preguntaron por los errores de Nicolás Valentini, pero eludió ese tema: “Hay que asimilar el golpe y prepararnos para cosas muy grandes. Jugamos en todo momento. Las pelotas paradas nos costaron. El equipo hizo todo el desgaste y nos vamos con las manos vacías. Si la de Darío (Benedetto) entraba cambiaba el partido. Fue duro, pero el equipo hizo un buen partido”.

Respecto de la labor de Miguel Merentiel, que convirtió un doblete y dio la asistencia para el tanto de Darío Benedetto, valoró: “Hizo su trabajo. Buenos goles, su búsqueda fue buena. Los dos goles fueron asistencias claras y ojalá que pueda seguir así con este rendimiento. Da mucha bronca porque los jugadores hicieron un desgaste enorme y se quedaron con las manos vacías”.

Boca Juniors primero jugará el domingo ante Talleres de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina, y por la Copa de la Liga, en la próxima fecha recibirá a Unión de Santa Fe, el viernes 20, a partir de las 21:45.