Qué dijo Hugo Ibarra sobre su salida de Boca Juniors en su despedida con el plantel

Hugo Ibarra, echado de su cargo como entrenador de Boca Juniors, estuvo este miércoles en el predio de Ezeiza para despedirse del plantel. Mientras el Consejo de Fútbol acelera en su objetivo por contratar al Tata Martino como DT, Mariano Herrón quedó a cargo del equipo de manera interina.

El Negro Ibarra, de 48 años, arribó a las 7.45 al predio boquense en Ezeiza para llevar a su hijo Thiago, quien juega en las divisiones inferiores del club, en su primera jornada como ex DT luego de haber sido cesado en el cargo, ocho meses después de haber asumido. Luego regresó por la tarde, saludó a los jugadores del Xeneize y habló con la prensa.

“Vine para agradecerles a todos. Sé cuáles son las reglas del juego. Nunca estuve aferrado a un lugar, siempre trabajé día a día. Las decisiones que se toman hay que acatarlas siempre por el bien del club”, reconoció Ibarra.

“Los veré a los muchachos, hay un grupo muy lindo. Si seguiré o no ligado al club, eso se verá más adelante, por ahora ahora no”, continuó.

“Mi balance es sumamente positivo”, fue la peculiar frase que lanzó el Negro.

“Mucha gente, o colegas de ustedes, dirán que Boca no se mereció esto o aquello, pero el campeón es el que se lo merece. Nosotros confiamos. (Llegué a) un grupo que venía golpeado por la eliminación de la Libertadores y logramos el campeonato, legítimo, no hay duda. Fuimos los legítimos campeones”, admitió el ahora ex DT de Boca.

“Con Román (Riquelme) siempre hablamos de fútbol. Me comunicó lo que todos saben, no hay más”, detalló sobre la reunión que tuvo el martes con el Consejo de Fútbol, en la que le informaron que no iba a continuar.

Por último, les dejó un mensaje a los hinchas del Xeneize: ”Que sigan alentando a Boca como lo haré yo. Ya está”.

Cómo fue la salida de Hugo Ibarra de Boca

Ibarra, junto a su cuerpo técnico integrado por Leandro Gracián y Roberto “Tito” Pompei, fueron despedidos por el Consejo de Fútbol de Boca en una decisión fundamentada en su mala relación con el plantel, que se acentuó luego de la derrota ante Instituto, de Córdoba, por 3-2, en la Bombonera, el 19 de marzo pasado, y también a raíz del flojo nivel que exhibía el equipo.

Ibarra había tomado la conducción de Boca 9 de julio de 2022, ante San Lorenzo, en reemplazo de Sebastián Battaglia. De esta manera se termina el ciclo como DT de Boca de quien fuera uno de los jugadores más destacados de la institución. Mariano Herrón será el DT interino del Xeneize.

“Toda la junta directiva y el Consejo de Fútbol hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúe más”, confirmó Mauricio “Chicho” Serna, integrante del Consejo. “Seguimos siendo muy amigos, los queremos mucho, pero no combinamos amistad con trabajo. Estamos para tomar decisiones”, agregó.

Ibarra dirigió 36 partidos en Boca, de los cuales ganó 20, empató siete y perdió nueve. Conquistó dos títulos: la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina.

Boca le dedicó a Hugo Ibarra un breve posteo en redes sociales

Hugo Ibarra dejó de ser el técnico de Boca Juniors el martes por la noche. Se lo comunicó el Consejo de Fútbol en una reunión que se realizó en el predio del club en Ezeiza. Fue Mauricio “Chicho” Serna, integrante de ese órgano, quien luego transmitió la noticia a los medios y, este miércoles por la tarde, el Xeneize le dio la despedida formal al Negro con un mensaje en sus redes sociales.

“Por tu compromiso, responsabilidad y dos estrellas para nuestra historia, ¡Gracias Negro!”, dice el escueto mensaje que Boca publicó en sus cuentas de Instagram y de Twitter junto a una foto del exlateral derecho sonriente. La Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina del mismo año fueron los títulos que consiguió el saliente entrenador.

Comenzó la danza de nombres de posibles reemplazantes para Hugo Ibarra