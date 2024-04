Qué necesita Boca para clasificar al Mundial de Clubes 2025 y cómo lo podría ayudar River

Boca sigue expectante todo lo que ocurre en la Copa Libertadores 2024 a pesar de que este semestre juega la Copa Sudamericana. El Xeneize tiene grandes chances de clasificar al Mundial de Clubes 2025 mediante el ranking de la FIFA y, para eso, le es vital que los equipos sudamericanos que están por debajo no sumen puntos. En este sentido River, que es el equipo argentino mejor ubicado en esta lista, podría darle una mano a su clásico rival.

Hay seis cupos para el Mundial de Clubes para equipos de la Conmebol, tres ya los tienen Palmeiras, Flamengo y Fluminense, que fueron los últimos campeones de la Libertadores, y ahora quedan por definir los tres restantes, que serán para el ganador de la actual edición de la Copa y los dos que clasifican por ranking.

Hasta el momento el mejor ubicado en el listado de la Conmebol es Atlético Mineiro -que comparte grupo en la Copa con Rosario Central-, pero como no pueden ir más de dos representantes del mismo país, con excepción en los casos de que sean campeones de la Libertadores, al conjunto brasileño solo le sirve quedarse con el título. En esa situación el siguiente en clasificarse por ranking sería River, que es el argentino mejor ubicado.

El tercero es Boca, con 71 puntos (a la fecha dos menos que River). El caso del Xeneize es particular porque al no disputar la Libertadores actual no sumará puntos y deberá esperar a ver qué pasa con el resto de los equipos que sí la juegan y pueden escalar en la tabla. En ese sentido el rival inmediato que tiene el equipo de Diego Martínez es Nacional (que comparte grupo con el Millonario).

El conjunto uruguayo se encuentra a 25 puntos del Xeneize por lo que deberá tener una gran actuación en el certamen continental: tendrá pasar de fase ganando los cuatro partidos que le quedan, los dos de octavos de final y uno de cuartos para superar en la lista al elenco azul y amarillo.

Otros equipos como Independiente del Valle (45), Cerro Porteño (43) y Barcelona de Ecuador (42) también tienen posibilidades, aunque tendrán que esforzarse mucho para alcanzar y superar al elenco de La Ribera en la tabla.

La ayuda que River podría darle a Boca

Si River conquista la actual edición de la Copa Libertadores ayudará a Boca porque los equipos que están debajo del Xeneize no sumarían tantos puntos. Además, de esa forma el Millonario se clasificaría por ser campeón y liberaría su cupo del ranking.

Qué necesita Boca para poder clasificar al Mundial de Clubes 2025

Que Atlético Mineiro o River sean campeones.

Que Palmeiras, Flamengo y Fluminense repitan el título.

Que Nacional, Independiente del Valle, Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador no lleguen a instancias finales de la Libertadores 2024.

Que ningún equipo argentino excepto River (Estudiantes, Talleres, San Lorenzo y Rosario Central) sea campeón.

Que equipos que están mucho más abajo en el ranking, como Colo Colo, Liga de Quito, Peñarol, entre otros, no sean campeones.

Cómo se suman puntos en el Ranking FIFA de clubes

Según se explica de manera oficial, “con el objetivo de garantizar la mayor calidad posible en función de los criterios deportivos durante las últimas cuatro temporadas, empezando desde la fase de grupos de la máxima competición de clubes de cada confederación, e incentivar los buenos resultados en todos los partidos de cada certamen” la metodología es la siguiente:

3 puntos por victoria

1 punto por empate

3 puntos cada vez que se supere una ronda de la competición

En el caso de los equipos de la Conmebol, la competencia que suma puntos es la Copa Libertadores.

Qué equipos están clasificados al Mundial de Clubes de 2025

La FIFA oficializó a los 21 clubes que están clasificados al Mundial de Clubes del año próximo. Cabe recordar que el torneo está pactado para junio y todo indica que se va a disputar en Estados Unidos, con un formato de ocho zonas de cuatro equipos cada uno. Al igual que en la Libertadores, los dos primeros clasificarán de forma directa a octavos.

Sudamérica

Palmeiras (campeón de la Libertadores 2021)

Flamengo (campeón de la Libertadores 2022)

Fluminense (campeón de la Libertadores 2023)

Europa

Chelsea (campeón de la Champions League 2020/21)

Real Madrid (campeón de la Champions League 2021/22)

Manchester City (campeón de la Champions League 2022/23)

Bayern Munich (primer equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA)

Paris Saint Germain (segundo equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA)

Inter de Milan (tercer equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA)

Porto de Portugal (cuarto equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA)

Borussia Dortmund (quinto equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA)

Benfica (sexto equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA)

Juventus (séptimo equipo no campeón mejor ubicado en el ranking de clubes UEFA)

Asia

Al Hilal de Arabia Saudita (campeón de la Liga de Campeones AFC 2021)

Urawa Red Diamonds de Japón (campeón de la Liga de Campeones AFC 2022)

África

Al Ahly de Egipto (campeón de la Liga de Campeones de la CAF 2020/21 y 2022/23)

Norteamérica, Centroamérica y Caribe

Monterrey (campeón de la Concacaf Champions 2021)

Seattle Sounders (campeón de la Concacaf Champions 2022)

León de México (campeón de la Concacaf Champions 2023)

Oceanía