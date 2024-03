Qué respondió el Tata Martino cuando le preguntaron si Messi podrá jugar con la Selección Argentina

Pese a la baja de Lionel Messi, el Inter Miami le ganó 3-1 a domicilio al DC United este sábado por la MLS gracias a un doblete del uruguayo Luis Suárez. De esta manera, el equipo del Tata Martino se mantiene en lo más alto de la Conferencia Este del certamen norteamericano.

Suárez ingresó a los 62 minutos desde el banco cuando el partido estaba empatado 1 a 1 y se encargó de anotar los dos goles del triunfo, a los 72 y 85 minutos en el estadio Audi Field de Washington DC.

“A mí me hace muy feliz porque cada vez lo veo sentirse mejor y su facilidad para hacer goles lo hace un actor fundamental para nosotros”, dijo el Tata sobre el uruguayo, en conferencia de prensa. Ahí también le preguntaron por Messi, quien está lesionado.

Tata Martino: “La lesión de Messi hay que manejarla semana a semana”

Martino no quiso confirmar si el campeón del mundo estará recuperado para los amistosos que jugará la Selección argentina frente a El Salvador en Filadelfia y ante Costa Rica en Los Ángeles, los próximos 22 y 26 de marzo.

“De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección”, afirmó.

“La lesión hay que manejarla semana a semana”, agregó Martino, que señaló que el objetivo del Inter es que pueda jugar los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente a Monterrey, que arrancan el 3 de abril.

El informe completo del Inter Miami sobre Lionel Messi

“Messi fue sustituido al minuto 50 en la victoria contra Nashville SC en la Copa de Campeones de la Concacaf debido a una molestia sufrida en la pierna derecha. Tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y se espera que no participe en el partido en condición de visitante del 16 de marzo contra el D.C. United. La disponibilidad de Messi será determinada en base a evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días”.