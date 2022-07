Quién es Pablo César Solari, el delantero que quiere River y reemplazaría a Aimar

River pasa por uno de los peores momentos futbolísticos desde la llegada de Marcelo Gallardo en la institución. Eliminado de la Copa Libertadores y con un nivel bajo dentro del campo, el Muñeco sabe que necesita caras nuevas que le cambien el rendimiento al equipo y por eso posó sus ojos en Pablo Solari, que tiene una historia de mucha cercanía con River.

Solari, la figura de Colo Colo que se probó en River y se llama Pablo César por Aimar

Solari tiene 21 años, juega de extremo y tiene una historia familiar muy riverplatense: sus hermanos se llaman Matías Jesús por Almeyda y Santiago, por el Indiecito Solari. Como si fuera poco, él se llama Pablo César por Aimar. ¿Quién puso los nombres? Su padre, Víctor, fanático de River.

Pablo César Solari se inició jugando en el Club Social y Deportivo Arizona -donde nació- y a los ocho años, su padre lo llevó a River. Estuvo a prueba una semana, pero no quedó. También se probó en Vélez, pero tampoco tuvo lugar. El argentino hizo inferiores en Talleres de Córdoba y en 2019 jugó en la Selección Argentina juvenil el torneo de L'Alcudia (marcó un gol frente a Mauritania). En el 2020, Solari realizó su primera pretemporada con el plantel profesional y fue al banco de suplentes frente a Newell's y Lanús, por la Copa Maradona.

Solari y su llegada a Colo Colo

Walter Lemma es ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo y conocía a Solari de su paso por la Reserva de la T. Él fue quien lo recomendó y en noviembre llegó al Cacique, en un contexto no tan favorable: el equipo peleaba por no descender y muchos futbolistas experimentados decidieron rescindir su contrato con la institución (Nicolás Blandi, Mouche e Insaurralde fueron algunos de ellos).

¿Cómo se mostró Solari en Colo Colo? Quinteros debió promover juveniles y allí apareció en Primera. Con tan solo 19 años, marcó uno de los goles más importantes de la historia del club, frente a Universidad de Concepción, por la promoción para evitar el descenso. El partido salió 1-0 y el gol lo marcó Solari, que así consiguió su bautismo en la red.

Pablo Solari, el refuerzo que quiere River

La llegada frustrada de Pablo Solari a AméricaTras un gran nivel en Colo Colo, Solari despertó interés del América de México, uno de los equipos más grandes de dicho país. Tan es así que las Águilas ofertaron casi cinco millones de dólares por su pase, pero el Cacique se puso firme y no le permitió salir: "Hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme. Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mí familia y para mí", comentó el futbolista sobre la posibilidad fallida.

El interés de River por Pablo Solari

El extremo de Colo-Colo de Chile, que enfrentó al equipo dirigido por Marcelo Gallardo en la fase de grupos de la Libertadores, llamó la atención de River, que ofreció 4.2 millones de dólares por el 60% del pase del delantero de 21 años nacido en San Luis pero que se desempeña desde las divisiones inferiores en el gigante trasandino. Se espera a que el Cacique dé una respuesta en las próximas horas.