Quiero pedir la revancha inmediatamente, la pelea la gané yo: la reacción de Brian Castaño

El argentino Brian Castaño, campeón superwelter OMB, empató en fallo dividido la pelea unificatoria con el estadounidense Jermell Charlo, monarca AMB, CMB y FIB de la categoría, en el combate se realizó en el AT&T Center en San Antonio, Texas.

Steven Weisfeld (de Nueva Jersey) lo vio ganar al argentino por 114 a 113, el puertorriqueño Nelson Vázquez dio 117-111 para Charlo (este fallo desató el escándalo, sobre todo por semejante diferencia) y Tim Cheatham (de Nevada) dio empate en 114.

“Yo sentí que la pelea la gané. Quiero pedir la revancha inmediatamente, sé que la pelea la gané yo. Me ha pegado alguna que otra mano y he estado sentido en algún round, pero eso no quiere decir que yo no haya ganado la pelea. Le conecté grandes manos”, fueron las primeras palabras de Castaño tras el combate.

Castaño, de 31 años, fue dominador del combate hasta el décimo round, momento en el que una contra del estadounidense puso en malas condiciones al argentino y abrió paso para que la decisión de los jurados no premiara la mejor tarea del argentino.

Luego de un primer asalto de puro estudio, Charlo sacó mejor provecho en un intercambio en el segundo, donde parecía que podía rematar a su rival, a quien le quitó un poco de confianza. En el tercero, el argentino estuvo a punto de doblarle las piernas a Charlo con un gancho de zurda en un intercambio, pero la campana llegó en su auxilio.

Tras ese tercer asalto el argentino salió en el cuarto con más confianza e hizo el capítulo más parejo. Hasta más allá de la mitad de la pelea, Castaño parecía tener cierta ventaja sobre el campeón estadounidense.

El noveno fue un capítulo bastante parejo en el que el argentino continuó sacando su categoría de campeón. Sin embargo, en el décimo Charlo dejó en claro por qué es el campeón de tres títulos y puso en mal estado al argentino con varios golpes.

El undécimo y el duodécimo fueron una copia del décimo en el que el local sacó la ventaja que necesitaba para emparejar las acciones. Castaño salió a buscar la victoria en los últimos minutos, donde logró conectar, pero el norteamericano mostró lo suyo.

Castaño tuvo un desempeño notable y para muchos mereció el triunfo y no un empate.

Charlo (34-1-1 y 18 KOs), que estaba en su octava defensa, ponía en juego los cinturones del CMB, FIB y AMB, mientras que el argentino (17-0-2 y 12 KOs) ofrecía el título de la categoría de la OMB.