Racing cayó 1-0 ante Sarmiento y puso en riesgo su clasificación en la Copa de la Liga

Racing Club cayó 1 a 0 ante Sarmiento de Junín y dejó escapar una gran oportunidad para prenderse definitivamente en la lucha por la Zona B de la Copa de la Liga. En el Cilindro de Avellaneda, el equipo visitante se llevó tres puntos de oro gracias al golazo de Fernando Godoy a los 38 minutos de la primera etapa. Cuando promediaba el complemento, Fernando Monetti le atajó un penal a Juanfer Quintero. Además, Agustín Almendra se fue lesionado en el primer tiempo.

Fue un entretenido encuentro en el que Racing mereció llevarse al menos un punto por su insistencia a la hora de empatar. Sarmiento fue eficaz, golpeó en el momento justo y luego se aferró a la gran actuación de su arquero Fernando Monetti.

A los 14′, Bruno Zuculini llevó a cabo una excelente jugada personal y con caño incluido, remató apenas desviado. Diez minutos después, el Verde contestó con un disparo del chileno Iván Morales que Arias controló en dos tiempos. Solari, apenas 60 segundos más adelante, hizo la personal y casi le da la ventaja a la Academia, que tampoco mostraba seguridad en el fondo. Por eso, a los 28 Joaquin Gho por poco se llena la boca de gol.

Al promediar la primera media hora de juego, Agustín Almendra acusó una lesión y pidió el cambio. A juzgar por sus gestos, el ex Boca Juniors, justamente el próximo rival del domingo en La Bombonera, sintió que le tiró. En su lugar ingresó Nardoni. Hasta que llegó la jugada que decretó el triunfo visitante: a los 37, Fernando Godoy sacó un latigazo inatajable para Arias. Golazo. Todo Racing reclamó una falta previa sobre Zuculini que tanto el árbitro Echenique como el VAR no lo consideraron de tal manera.

A los 40′, Iván Morales pidió el cambio por lesión y en su lugar entró Lisandro López, llevándose una nueva ovación del público local, como la que recibió en el calentamiento.

En el complemento, Racing pareció ser más punzante, más decidido pero estuvo errático en los metros finales. Esto en gran parte por la figura de Fernando Monetti, que a medida que pasaban los minutos se agrandaba ante cada intervención. Primero le ahogó el grito de gol a Mura, luego lo tuvo Gabriel Rojas pero Juan Hernández justo lo alcanzó a tapar.

A los 24′, Echenique no dudó y sancionó penal sobre el propio Rojas. Tras el análisis del VAR y su posterior aprobación, Juan Fernando Quintero se hizo cargo de la pena máxima. Sin embargo, se chocó con un enorme Monetti que le adivinó el palo y despejó con las manos. Los minutos finales fueron palo y palo para Racing, que no pudo romper la valla muy bien custodiada por el ex arquero de Lanús, quien le ahogó el grito a Juanfer y en el final a Ignacio Galván.

Más allá del empate, la Academia continúa siendo el candidato a quedarse con la Copa de la Liga, mote que se ganó producto de su gran mercado de pases (entre otros contrató a Agustín García Basso, Agustín Urzi, Facundo Cambeses, Santiago Sosa, Germán Conti, Bruno Zuculini, Santiago Solari, Adrián Martínez y Maximiliano Salas).

De la mano de Gustavo Costas, los de Avellaneda figuran en el cuarto lugar de la Zona B (a cuatro del líder Godoy Cruz, que visitará a San Lorenzo), ubicación que le permite quedarse con el último boleto a los cuartos de final. Sin embargo, no pueden descuidarse ya que tiene a varios equipos que pueden pasarlo.

Los de Junín, que venían de un magro presente en el torneo al ser uno de los dos equipos que aún no conocía la victoria y ser el que menos puntos cosechó (tres unidades), de la mano nuevamente de Isreael Damonte como entrenador sumaron tres puntos valiosos para comenzar a salir de la zona de descenso por Tabla Anual, superando ahora a Independiente Rivadavia, Deportivo Riestra, Central Córdoba y Platense en los promedios.