Rafa Sosa está luchando tras un mal momento de salud: "Estoy bien, por suerte lo peor ya pasó"

Rafa habló con el medio Botineros Diario y dijo: "Estoy mucho mejor, la peor parte ya pasó. Estoy bien y más tranquilo".

Su estado fue por secuelas del Covid: "Eso me dijo el doctor que había casos que post Covid hay trombos que se disparan, puede ser para cualquier parte del cuerpo y yo tuve la mala suerte que se fue para mi cabeza y eso complicó todo".

Su proceso cursando el coronavirus: "Me contagié en mi trabajo, una compañera de trabajo dio positivo, nos aislaron y mi resultado dio positivo. A raíz de eso contagié a mi mujer y mi nene de seis años. Mi mujer estaba embarazada de seis meses y fue la mayor preocupación"

Y agregó: "Los síntomas que tuve fueron dolores de cabeza, pérdida de gusto y olfato. No tuve fiebre y otros síntomas más graves".

Su día a día: "Antes de contagiarme salía a correr, a hacer ejercicios físicos. Cuando me sentí mejor estando contagiado hacía ejercicios en casa. Una vez que me dieron el alta volví a entrenar en Vélez pero fueron dos días nomas por ahí porque se volvió a Fase 1. Me sentía bien".

Los días antes de sufrir el accidente Cardiovascular: "Un día domingo por la noche estaba viendo tele y sentí un dolo fuerte detrás del oído, me tomé una pastilla para ver si pasaba. Al otro día, mi hijo hizo una broma y me reí y ahí sentí un adormecimiento en la lengua y en la parte izquierda de la cara, no le llevé mucho el apunte".

Y siguió: "Ya el día martes era más, comencé a sentir adormecimiento en toda la lengua, mucho ardor en el ojo izquierdo. El día miércoles me levanté para ir a trabajar, me estaba cepillando los dientes y sentí que se me caía el agua por el costado izquierdo. Un compañero me dijo que vaya al médico, fui y tenía bien la presión. Ya esa noche los dolores fueron más intensos".

La rehabilitación: "Estoy cumpliendo con lo que me dicen los médicos, una licenciada va a venir cuatro veces a la semana para la rehabilitación en la cara. En lo que respecta a mi brazo y pierna me recuperé rápido porque me pusieron anticoagulantes por un trombo que tenía en una vena. Luego el problema era la cara que no podía cerrar el ojo".

Su situación consternó a todos: "La verdad que no sabía nada, cuando estaba en terapia no podía ver a nadie, solo la vi a mi mujer que pudo entrar dos minutos. Luego, un día bajé a hacerme un estudio y el doctor me dice que mucha gente en las redes sociales pedía por mi salud. Ya en sala común me dejaron usar el celular y vi las redes sociales y no lo podía creer todos los mensajes de gente ligada al fútbol y que no, enviándome fuerzas".

Cuáno podrá volver: "Me dijeron que en seis meses podría volver así que ojalá aguanten a habilitar el fútbol hast que me recupere (risas). Lo primero es la salud y cuando me toque volver a jugar lo haré porque es algo que amo".