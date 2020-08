Rafael Nadal no jugará el US Open por el coronavirus: "Hay rebrotes fuera de control"

Rafael Nadal, campeón vigente del US Open y actual número 2 del mundo, decidió no jugar esta edición del Grand Slam estadounidense debido a la pandemia.

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad", explicó.

Y agregó: "Esta es una decisión que no querría tomar pero en este caso sigo mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar".

Días atrás, el que renunció a jugar había sido el polémico jugador australiano Nick Kyrgios, número 40 del ranking de la ATP.

"Tomemos un respiro y pensemos en lo que es importante ahora mismo: la seguridad y nuestra salud como comunidad. Podremos reconstruir nuestra economía, pero nunca podremos recuperar las vidas perdidas", escribió con crudeza en sus redes sociales.

"Jugadores: tenemos que actuar en interés común y trabajar juntos. Actúen responsablemente. Piensen en el otro por una vez, de eso va este virus. No importa tu ranking o cuánto dinero tienes. No jugaré el US Open. Me duele en el corazón no estar ahí. Pero me quedo fuera por mi gente, mis australianos, por los cientos de miles de americanos que han perdido su vida, por todos. Es mi decisión, guste o no, y esas son mis razones", concluyó.

El US Open, cuyo inicio está previsto para fines de este mes, es habitualmente el cuarto y último torneo de Grand Slam pero este año será el segundo: sólo llegó a jugarse el Abierto de Australia porque la pandemia de coronavirus obligó a posponer Roland Garros y a cancelar el torneo de Wimbledon.