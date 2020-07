Rasjido fue postulado para presidir la Liga Catamarqueña

Hace unos días, se hizo la reunión de presidentes de la Liga Catamarqueña y uno de los clubes que no estuvo presente es Independiente de La Primero de Mayo. El presidente de la institución, Miguel Rasjido, explicó el por qué de la ausencia.

“Con esto de la pandemia, no pude asistir, a pocos minutos de ir se me complicó, delegué a alguien pero también no pudo ir”, comenzó diciendo.

Continuó: “Por los medios me enteré de la Asamblea. En la pasada reunión también ya se dijo que se tiene que elegir al nuevo presidente de la Liga». Y agregó: «Nosotros vamos a acompañar a las decisiones que se tomen, estamos abiertos al diálogo para ayudar y para estar presente en esas cuestiones”.

Sobre el candidato a presidente: “Hay clubes que me propusieron a mí ser presidente la Liga, pero no les dije ni si ni no. Ahí quedó esa cuestión. Es interesante eso para mí, es una buena forma de hacer ver que uno está capacitado para asumir y si se da bien sino seguiremos en nuestra labor”.

La vuelta del fútbol: “Ya está casi perdido el año pero la idea de Independiente es armar un torneo para que los chicos se muevan y ver la forma de hacerlo. Es como para que vuelvan a las canchas por lo menos un rato este año y no pierdan”.