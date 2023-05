Real Madrid y Manchester City empataron 1-1 en un partidazo y la serie de semis se definirá en Inglaterra

Era el partido de la fecha y no defraudaron. En un choque de dos estilos bien marcados y opuestos, el Real Madrid y Manchester City empataron 1-1 por las semifinales de la Champions League. De esta manera, la serie queda abierta para cualquiera de los dos. Guardiola no hizo cambios y Julián Álvarez no ingresó.

Los autores de los goles fueron Vinicius, a los 36 minutos, para los Merengues, y Kevin De Bruyne para los de Guardiola a los 67′. Dos golazos para adornar un verdadero partidazo. El partido de vuelta será el miércoles 17 de mayo en el Etihad Stadium.

Formaciones

Manchester City

Ederson

Kyle Walker

John Stones

Rúben Dias

Manuel Akanji

Kevin De Bruyne

Rodri

Ilkay Gündogan

Bernardo Silva

Erling Haaland

Jack Grealish

DT: Josep Guardiola.

Real Madrid