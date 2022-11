¿Respiro para Argentina?: México y Polonia no se sacaron diferencias

México y Polonia empataron sin goles en la noche qatarí de este martes, un resultado conveniente para el seleccionado argentino, después de su decepcionante caída ante Arabia Saudita en la apertura del Grupo C del Mundial Qatar 2022.



El arquero Guillermo Ochoa, integrado hoy al selecto grupo de futbolistas con presencia en cinco Copas del Mundo, fue el héroe azteca al taparle un penal a Robert Lewandowski, propietario del galardón FIFA The Best en las últimas dos temporadas, a los 13 minutos del segundo tiempo.



El partido en el Estadio 974 de Doha fue arbitrado por el australiano Chris Beath.

México será el próximo rival argentino, el sábado 26 a las 16, y Polonia, el último adversario del grupo, el miércoles 30 en idéntico horario.