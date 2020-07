Reunión de urgencia en Barcelona: Setién en la cuerda floja

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, citó a una reunión de urgencia al entrenador Quique Setién para conocer su estado de ánimo y analizar el futuro más cercano en el marco de la profunda crisis que golpea al equipo que ayer perdió ante Osasuna y terminó de entregarle el título de la Liga de España al Real Madrid y que vio al Lionel Messi más autocrítico.



El cónclave entre la máxima autoridad del club blaugrana y el DT podría determinar si éste finalmente permanecerá al frente del equipo en el partido clave que el equipo deberá jugar el próximo 8 de agosto ante Napoli, por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League, llave cuya ida se disputó el pasado 25 de febrero con un 1 a 1 como resultado.

Información a la que Toda Pasión tuvo acceso indica que en principio Setién dirigirá el último partido del Barcelona en La Liga 2019/20 del próximo domingo ante Alavés y luego podría anunciarse el final de su ciclo para en la semana posterior, que será de descanso para el equipo, elegir a quien sería su sucesor y el nombre que encabeza la lista de candidatos es el de Xavi Hernández.

En principio resuenan con fuerza los dichos de Lionel Messi al término del partido de ayer ante Osasuna. "La verdad es que no queríamos terminar de esta manera, pero marca un poco como fue todo el año, un equipo muy irregular, muy débil, al que le ganan por intensidad, por ganas, que nos crean muy fácil y nos hacen gol", describió.

Y en este sentido, anticipó: "La sensación del equipo es que intenta y no puede, que deja mucho que desear en muchos partidos. Ya lo dije hace tiempo que si seguimos de esta manera va a ser muy difícil que ganemos la Champions. Queda demostrado que no nos alcanzó ni para la Liga y si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido con el Napoles lo vamos a perder", sentenció el rosarino.

La Pulga, emblema del equipo y del club, fue muy crítico con el juego del equipo pero también con las decisiones en general que desembocaron en este final. "Tenemos que hacer autocrítica, empezando por nosotros los jugadores, pero hacer una autocrítica global, porque está bien que el Madrid gane todos los partidos y tenga su mérito, pero nosotros somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos sea cual sea", afirmó.

Luego de las fuertes declaraciones de Messi fue el turno de Quique Setién, quien pasó de no tener dudas de su permanencia como DT del Barcelona en el juego ante Napoli én la previa del partido con Osasuna, a poner en duda esa opción: "Espero estar ante el Nápoles, pero no lo sé", respondió ante la consulta de si se ve ocupando el banco en ese partido.

La reunión que el técnico mantendrá hoy con Bartomeu, máxima autoridad del club, determinará buena parte de ese futuro inmediato de un Barcelona en estado de emergencia.