Riquelme defendió otra vez a Villa: "Cuando la Justicia dictamine, el club tomará una medida"

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, volvió a referirse a la situación de Sebastián Villa, quien se encuentra imputado por abuso sexual.

“Lo de Villa es un tema muy sensible. El fútbol es una cosa y el otro tema es algo diferente. Odio lo que pasa en el otro tema, como le pasa a todo el mundo, pero cuando hablamos de fútbol es fútbol. Los otros temas son ajenos y hay abogados y jueces analizando el caso. Cuando dictamine la Justicia, el club resolverá qué pasará. Pero cuando me preguntan de fútbol, digo que Villa es un chico que juega bien al fútbol. No hay que darle tantas vueltas. Se ha tratado de instalar mucho nerviosismo en nuestro club, pero yo tengo las cosas claras”, aseguró el dirigente en una entrevista concedida a Jorge Rial en Radio 10.

No es la primera vez que el Vicepresidente de Boca Juniors es consultado sobre el tema. Anteriormente ya había señalado a los medios su defensa a capa y espada del delantero colombiano, resaltando sus habilidades en el club “Sigue demostrando que es el mejor jugador del fútbol argentino”, había manifestado hace unos días Riquelme.

“Nosotros no somos jueces, lo vivimos normal. Repudiamos todas las cosas que pasan, pero más que eso... Después cuando pasen las cosas.. Es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces lo que tenés que decir. Esperemos qué dice la Justicia. Todos pensamos igual”, agregó.

“Cuando nos digan lo que pasó, cuando esté todo claro, el club tomará las medidas que tiene que tomar”, insistió.