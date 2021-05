River decide jugar con lo que tiene ante Independiente de Santa Fe

Apenas llega con once jugadores ya que en la lista de la Libertadores River solo anotó 32 profesionales. Para colmo de males aún no saben si podrán contar con la habilitación del arquero Alan Díaz que no está en la lista.

Gallardo ya piensa en el once para recibir a Independiente de Santa Fe por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Ya tienen decidido que si no pueden agregar a Díaz, aún no hicieron la gestión, pondrán a un jugador de campo en el arco.

El once inicial sería con Alan Díaz (Si lo habilitan); Jonathan Maidana, Tomás Lecanda, Héctor Martiez; Miltón Casco, Enzo Pérez (en duda), Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, José Paradela, Julián Álvarez y Agustín Fontana.