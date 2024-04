River le gana a Rosario Central 2-1 por la Copa de la Liga

River y Rosario Central se enfrentarán este domingo, desde las 21.00 en el Estadio Más Monumental, por la fecha 13 y anteúltima del grupo A de la Copa de la Liga. El Millonario recibe al Canalla, que está décimo con 14 puntos, con la necesidad de sumar de a tres para volver a estar dentro de los cuatro primeros que clasifican a los cuartos de final.

Formación de River

Franco Armani; Sebastián Boselli, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Milton Casco; Santiago Simón, Nicolás Fonseca, Claudio Echeverri; Pablo Solari, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis

Formación de Rosario Central

Axel Werner; Emanuel Coronel, Juan Giménez, Juan Cruz Komar, Agustín Bravo, Alan Rodríguez; Franco Ibarra, Mauricio Martínez; Francesco Lo Celso, Lautaro Giaccone; Luca Martínez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.

Jonatan Maidana tendrá su despedida en River

Previo al inicio del duelo frente al Canalla, Maidana será reconocido por la institución de Núñez con una plaqueta en homenaje a los 16 títulos que alzó con la casaca riverplatense (10 locales y 6 internacionales) y recibirá la ovación, posiblemente acompañada por algunas lágrimas, de los hinchas.

En un emotivo video que publicó el club en las redes sociales, Jony repasó cómo fue su llegada a River, los momentos más destacados, su sentimiento por la camiseta y destacó cómo vivió la última temporada, sin mucha participación. "Terminé gracias a Dios bien, sintiéndome importante más allá de que jugaba poco. Mis compañeros me hacían sentir importante dentro del plantel. Cada logro que tenían, me hacían saber que era parte también así que me saco el sombrero con ellos", declaró.

Los datos de River vs. Rosario Central