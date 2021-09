River logró quebrar el cero ante Arsenal y le gana 1 a 0

River Plate recibirá esta tarde a Arsenal de Sarandí en la continuidad de la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo de Marcelo Gallardo quiere ganar para ubicarse cerca de los líderes.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de golear en su visita en Rosario a Newells por 4-1 con una gran actuación de Julián Alvárez, quien convirtió dos goles y brindó dos asistencias. River es el tercer equipo con más puntos en la tabla anual, clasificando a la Copa Libertadores 2022.

El equipo de Israel Damonte todavía no levanta cabeza en el torneo local. Viene de empatar 0-0 ante Colón. Desde la llegada del ex jugador y técnico de Huracán, Arsenal no ha podido ganar y está en el fondo de la tabla. Además, también es el equipo que menos puntos hizo durante todo el año. Necesita empezar a ganar urgente si no quiere preocuparse por los promedios.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Alex Vigo, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabricio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De la Cruz, Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Braian Romero.

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavidez, Gonzalo Goñi, Gastón Suso, Emiliano Papa; Brian Farioli, Emiliano Méndez, Dardo Miloc, Nicolás Castro; Matías Belloso y Nicolás Mazzola.