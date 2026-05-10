River y San Lorenzo empatan 0-0 por los octavos de final del Torneo Apertura

River y San Lorenzo ya se enfrentan por los octavos de final del Torneo Apertura. El Millonario, que finalizó en la segunda posición de la Zona B bajo la conducción técnica del Chacho Coudet, buscará hacer valer su localía para meterse entre los ocho mejores del certamen. Enfrente estará el Ciclón de Gustavo Álvarez, que clasificó tras quedar en el séptimo lugar de la Zona A y llega con la firme intención de dar el golpe en Núñez para seguir alimentando su ilusión al título.

Ambos equipos llegan a esta instancia decisiva con realidades similares, repartiendo sus energías entre el ámbito local y el internacional. River viene mostrando una doble cara: mientras marcha con paso firme y puntaje ideal en la Copa Sudamericana, en el plano doméstico dejó algunas dudas tras cerrar la fase de grupos con dos caídas consecutivas en su propio estadio. Por su parte, San Lorenzo arrastra una racha de tres partidos sin ganar en todas las competencias —incluyendo una reciente caída ante Independiente y un empate copero ante Deportivo Cuenca—, y para colmo no podrá contar con Alexis Cuello, su goleador, quien se encuentra suspendido.