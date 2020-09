River visita a Binacional por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

River Plate visita este martes a Binacional de Perú, en Lima, en donde el equipo de la altura de Juliaca hará de local, en un encuentro clave por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D, se disputará desde las 21.30 en el estadio Nacional de la capital peruana, con arbitraje del boliviano Gery Vargas y transmisión de ESPN 2.



River vuelve a la acción en la competencia más importante de Sudamérica luego del valioso empate por 2-2 obtenido el pasado jueves contra San Pablo, en Brasil, luego de seis meses de inactividad.



El equipo dirigido por Marcelo Gallardo está segundo con cuatro puntos por debajo de Liga de Quito, de Ecuador, y -por diferencia de gol- arriba de San Pablo.

Deportivo Binacional, en tanto, no tuvo un buen regreso ya que cayó en Lima con Liga de Quito por 1-0, el pasado miércoles, y quedó en la última posición con tres unidades.



El campeón vigente del fútbol peruano perdió -por decisión de la Conmebol- la localía en la temida altura de Juliaca (3.840 metros sobre el nivel del mar) y necesita volver a ganar para aspirar a pasar de ronda en su primera participación en la Libertadores.

"Nos sentimos perjudicados. Parece que algo pasa que no nos permiten jugar en Juliaca. Definitivamente perdemos algo si no jugamos en la altura", expresó el entrenador Javier Arce, quien regresó al club a principios de septiembre en reemplazo del colombiano Flabio Torres.



La decisión de la Conmebol, respaldada por un informe de las autoridades del deporte peruano sobre la situación sanitaria de la ciudad andina, fue una buena noticia para River ya que evitó jugar en la altura, en donde el equipo peruano obtuvo su único triunfo: 2-1 ante San Pablo en su debut en la Libertadores.

Formaciones

Binacional: Raúl Fernández; Leudo, Eder Fernández, C. Mancilla, J. Reyes; A. Osorio, Y. Tello, Seclén, A. Polar; J. Arango y Gularte. DT: Javier Arce.

River: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri; I. Fernández, Enzo Pérez, De La Cruz; J. Álvarez, Borré y M. Suárez. DT: M. Gallardo.

?Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).